Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan Sezai Özgür, geçen yıl 18 Temmuz’da boşanma davası açtığı eşi Yeliz Özgür’ün kullandığı otomobilinin altına oyuncak parçaları ile dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Yeliz Ö.’nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Aracının altındaki bomba düzeneğini fark eden Yeliz Ö., kaçarak uzaklaştı. Düzenek, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö., eşi Yeliz Ö. ve avukatlar katıldı. Duruşmada Yeliz Ö.’nün avukatı, sanığın tehdit amaçlı değil, kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ve en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sezai Ö.’nün avukatı ise müvekkilinin korkutmak amaçlı eylemi gerçekleştirdiğini, düzeneğin sadece statik elektrikle patlayabileceği konusunda raporların bulunduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanığın ’nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla beraatine karar verirken ’silahla tehdit’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, ’tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.