Boşanmak istediği kocasından şiddet gören kadına destek eylemi

Kadın platformu üyeleri kadının korunmasını istedi.

Ereğli ilçesinde 10 Haziran günü yaşanan olayda kocası Aydın Ö.’den boşanmak isteyen Y.Ö. adliyeye geldi. Adliye çıkışında eşinin kiraladığı otomobilin çarpması sonucu vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Y.Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Ö. hakkında ise dava açıldı. Çıkarıldığı ilk mahkeme sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aydın Ö. bir sonraki mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak bugün görülecek duruşma öncesi Karadeniz Ereğli Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaparak Y.Ö.’ye destek verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesini ve Y.Ö.’nün devlet tarafından korunmasını isteyen Karadeniz Ereğli Kadın Platformu Sözcüsü Avukat Mine Yılmaz, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Yılmaz yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öldürülmek istemiyoruz. 8 Haziran günü Karadeniz Ereğli’de bir kadın arkadaşımız boşanmak istediği eşi tarafından saldırıya uğramıştır. Uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı olmasına rağmen Aydın Ö., arkadaşımız Y.Ö.’nün çalıştığı kuruma rahatlıkla gidebilmiştir. Aynı gün A.Ö., saat 17.00 gibi kiraladığı araçla adliye önünde Y.Ö.’ye öldürme amacıyla kasıtlı olarak arkadan çarpıp kaçmıştır. Acilen hastaneye kaldırılan Y.Ö. ciddi şekilde yaralanmıştır. Belinde, kaburgalarında, köprücük kemiklerinde kırıklar, akciğerlerinde kanama vardır. Hakkında yakalanma kararı çıkarılan A.Ö. 10 Haziran’da ifade vermeye gitmiş ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaparak, bu saldırıyı kınadık. Saldırgan o gün tutuklanmıştır. Y.Ö. isimli arkadaşımızın bugün duruşması vardır. Adaletin sağlanması için, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli? Kaç kadın işkence görmeli? Kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Buradan kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Öldürülmek istemiyoruz. Hükümet bu katliamları durdurmak için daha ne bekliyor? Kâğıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil acil önlemler istiyoruz. Biz kadınların talepleri oldukça açık ve nettir. Öldürülmeden önce ve gerçek koruma itiyoruz. Şiddet görmek kadının tarihsel kaderi değildir. Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulacağı güne kadar, Karadeniz Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm toplumsal mücadeleler ile kaderini birleştiren mücadelemiz sonucunda kadınların katledilmediği günleri de kuracağımız inancıyla.”

Kadın platformu üyeleri basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atarak olaysız bir şekilde adliye önünden ayrıldı.