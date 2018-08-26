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26 Ağustos 2018 11:54

Bostancı’nın mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Bostancı kızını evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bostancı’nın mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı

26 Ağustos 2018 11:54


AK Parti Zonguldak İl Genel Üyesi İsmet Bostancı kızı Esra Bostancı’yı evlendirmenin mutluluğunu yaşarken, sevenleri de bu mutlu gününde Bostancı’yı yalnız bırakmadılar.


Devrek Yaşam Park’ta düzenlenen düğün merasiminde Esra Bostancı ve Şafak Gökkaya hayatlarını birleştirirken, gençlerin şahitliğini ise başta AK Parti önceki dönem Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve çok sayıda AK Parti il, ilçe başkanları ile belde belediye başkanları gençlerin evliliğine hep birlikte şahitlik yaptılar.


Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün merasiminde bölgenin siyaseti iş dünyası ve sivil toplum kuruluş temsilcileri hazır bulundular. Uzaktan yakından kızının düğün merasimine katılanlara teşekkür eden İsmet Bostancı,” Geçen ay oğlumun düğün merasiminde beni ve ailemi yalnız bırakmayan dostlarımız kızımın ve ailemin bu mutlu gününde yine bizleri yalnız bırakmadılar Allah katılanlardan katılamayanlardan razı olsun herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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