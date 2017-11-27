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27 Kasım 2017 13:34

Bozhane limanında ki onarım çalışmaları tamamlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesinin işlettiği Bozhane Limanındaki hasarlı iskelenin onarım çalışmaları tamamlandı.

Bozhane limanında ki onarım çalışmaları tamamlandı

27 Kasım 2017 13:34


Kdz. Ereğli ilçesinde 1980’li yıllarda faaliyete geçen Bozhane Limanı yaklaşık 5 yıl önce büyük hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen limanın onarımı için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 500 bin TL’ye mal olan onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin önemli bir ihtiyacının giderileceğini ifade etti. Başkan Uysal açıklamasında “Bozhane Limanı iskelesinde başlattığımız onarım çalışmaları tamamlandı. Daha önce limandan sadece 3 bin tonluk gemiler yükleme boşaltma yapabiliyordu. Yapılan onarım ile birlikte Bozhane Limanı’nda 5-6 bin tonluk gemiler yükleme boşaltma işlemlerini yapabilecekler. Ereğlimize hayırlı olsun” dedi.




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