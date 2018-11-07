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Bülent Ecevit, ölümünün yıldönümünde BEÜ'de anıldı

Bülent Ecevit, ölümünün yıl dönümünde isminin verildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde anıldı.

Bülent Ecevit, ölümünün yıl dönümünde isminin verildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde anıldı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ismini veren, gazeteci, siyasetçi, şair, yazar, Bülent Ecevit için, ölüm yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Tahir Karauğuz Konferans Salonunda, Ecevit'in vefat ettiği gün olan 5 Kasım'da düzenlenen program, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.


Anma etkinliğinde, Bülent Ecevit'in hayatı, Zonguldak için önemi ve ülkeye yaptığı hizmetler konuşuldu. Beş kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olma unvanını taşıyan, edebiyata düşkünlüğü, yazdığı kitapları ve şiirleriyle de hep göz önünde olan Ecevit'in, 2012 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi'ne adı verildi.

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