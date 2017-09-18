Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 Akademik yılına başladı

Yaklaşık 40 bin öğrenci Bülent Ecevit Üniversitesi’nde ders başı yaptı.

BEÜ, 2017- 2018 akademik yılında 116 ön lisans, 87 lisans, 78 lisansüstü programı ile toplam 285 bölüm ve programda eğitim verecek. 10 ayrı kampüste hizmet veren BEÜ’de, birinci ve ikinci öğretim programlarının yanında uzaktan eğitim ve tezsiz yüksek lisans programları da bulunuyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer: “Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi yaklaşık 40 bin öğrenciye sahip bir üniversite. Üniversitemiz bünyesinde 14 fakülte, 3 enstitü,4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuvarı ile toplamda 285 bölüm ve programda eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kapasitesi ve kalitesini de artırmaya devam etmektedir. Üniversitemiz sadece sayısal artışa önem vermemekte aynı zamanda kaliteyi de büyüme stratejisinin merkezine koymuştur. Tüm kampüslerimizde çok önemli yatırımlar yapılmış, eğitim-öğretimle ilgili tüm altyapı, derslikler ve laboratuvarlar güncellenmiş ve eksiksiz bir şekilde hizmete sunulmuştur. 2017 yılı içerisinde İbn-i Sina Kampüsü Kütüphane ve Sosyal Tesisini ve Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi yeni binasını hizmete aldık. Yine 2017-2018 akademik yılı itibariyle tüm eğitim birimlerimizde 166 laboratuvar hizmet verecek. Üniversitemizde; ülkemizde bir ilk teşkil eden 7/24 hizmet veren iki kütüphaneyi öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunduk. Bu hizmet ve yatırımlarımıza ek olarak pek çok Avrupa ülkesi ile yürüttüğümüz Erasmus ve Erasmus+ programları, Farabi ve Mevlana programları ile öğrencilerimize farklı ülkelerde ve üniversitelerde eğitim deneyimleri sunuyoruz. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, tüm akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.