Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavlarına yoğun talep

13 Temmuz’da sona erecek olan ön kayıt başvurularına bu yıl şuan itibariyle 3 bin 765 aday başvurdu. Kabul ettiği öğrenci sayısına göre rekor düzeyde gerçekleşen şu ana kadar ki başvurularda Türkiye’nin neredeyse her ilinden başvuru yapıldı. Sınava, 107’si milli sporcu, 807 kadın, 2 bin 868 erkek aday olmak üzere toplam 3 bin 765 aday başvurdu. 18-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavları sonucunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, 35’i erkek, 25’i kadın (yüzde 15’i Milli kontenjanı; 3 kadın, 6 erkek toplam 9 dokuz kişi) toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Normal kontenjan dışında 25 adet Uluslararası/Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanı ile toplam 85 öğrenci kabul edilecek.

BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş: ”Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, Üniversitemiz ile doğru orantılı bir şekilde her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Başvurulardan ve böylesine yoğun bir ilgi olmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Bu ilginin tabi ki bir nedeni var. BEÜ olarak biz kayıtlarımızı online olarak yapabilme imkanı sunuyoruz ki bu sayede adaylarımız şahsen başvuru için ekstra masraf yapmadan ve kayıt vs gibi hiçbir isim adı altında adaylarımızdan ücret almıyoruz. Hepsinden önemlisi de sınavımızın her aşaması şeffaf ve izlenebilir olması. Bu sayede Türkiye’nin her bir köşesinden yaklaşık olarak 71 ilden başvuru aldık. Sınav için ilimize gelecek olan aday öğrencilerimizi şehrimizde ve üniversitemizde en iyi şekilde ağırlayacağız. 18-23 Temmuz tarihleri arasında Farabi Kampüs Spor Salonu’nda yapılacak özel yetenek sınavına girecek adaylara şimdiden şahsım ve üniversitemiz adına başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum ”dedi.