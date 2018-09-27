Bülent Korkmaz: "Tur atladığımız için mutluyuz"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor'u uzatma dakikalarında 3-2 yendikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bülent Korkmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu maçın zor bir maç olacağını açıkçası biliyordum. Nihayetinde mücadele etmezseniz, rakibiniz kadar koşmazsanız, sıkıntı yaşarsınız. Saha içerisinde sıkıntı yaşadık. Ama 3-2 kazanıp tur atladık. Deplasmanda tur atlamak bizim için mutluluk” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyespor cephesi

Kdz. Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Şahin ise tarihinde ilk defa Ereğli ilçesinde bir Süper Lig takımını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, “Oyunun ilk 5 dakikası ve son bölümü hariç üstün oynayan taraf bizdik. Antalyaspor forması ve armasını bizim çocuklara giydirin, herhalde 6 farkla kazanacağımız bir maç olurdu. İki tane verilmeyen net penaltımız var. 3-4 tane rakibin kırmızı kart göreceği bir maç olacaktı. Üzülüyorum, çocukların çok büyük emeği var. Süper Lig takımı ile bu kadar çok mücadele etmeyip, koşmazsan, çocuklar bunu fazlasıyla yaptı. Bir de 10 kişi kalınca uzatmanın ikinci yarısında oyundan düştük skor anlamında. Maçın başında verilmeyen bir penaltı vardı, onu verse maç herhalde farka giderdi. Uzatmanın son dakikasında Koray'a yapılan çok net bir penaltı. Ama tabi bunlara bakacak değiliz. Antalya bizden kat kat üstündür. 10 defa oynasak, 10'unda da yenerler. Oyuncularım sahada ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Tebrik ediyorum onları da. İyi oldu, Ereğli içinde bir ilk oldu. Kazanmak isterdik, olmadı” şeklinde konuştu.