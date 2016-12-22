Buzlanmaya karşı, yollar tuzlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi ekipleri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçe genelinde gece yarısından itibaren buz tutan kesimlerde olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.

Kdz. Ereğli’de dün gece yarısından itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç ve yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda oluşan buzlanmaya karşı, Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İlçe sınırları içerisindeki 600 kilometre yol ağında karla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Kdz. Ereğli Belediye ekipleri, dün gece sabaha karşı hava sıcaklığının -4 dereceye kadar ulaşması ve rüzgarında etkisiyle oluşan buzlanmalara karşı 6 ayrı ekiple müdahalede bulunarak tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla ana arterlerde tamamladıkları çalışmayı, daha sonra 31 mahalle yolunda tamamlayarak araç ve yaya trafiğini güvenli hale getirdi.

Ayrıca, 153 Zabıta ihbar hattına gelen şikayetlere de anında müdahale edildi.