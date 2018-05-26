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26 Mayıs 2018 01:47

Çağrı merkezi çalışanları akşam yemeğinden zehirlendi

Zonguldak’ta çağrı merkezi çalışanları akşam yemeği sonrası hastaneye başvurdu.

Çağrı merkezi çalışanları akşam yemeğinden zehirlendi

26 Mayıs 2018 01:47


Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta Alo 170 çağrı merkezinde çalışan bazı çalışanlar akşam yemeğinden etkilendi. Çağrı merkezinde çalışan Rabia K. (23), Halis K. (28), Sinem B. (38) ve Elif K.’nin (28), iddialara göre; akşam özel firma tarafından getirilen çorba, döner ve pilavdan yedi. Yemek sonrası kusma, mide ağrısı ve bulantı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvuran 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.


Olayla ilgili tahkikat başlatılırken sayının aynı şikayetlerle başvurabilecek kişi sayısının artabileceği öğrenildi.




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