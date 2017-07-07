Çakır Armutçuk ’da ziyaretlerde bulundu

Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, bugün İlçeye bağlı Kandilli Beldesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Beraberinde Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, partisinin Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ve Ereğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk olarak TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne getirilen Ali Hekim’i makamında ziyaret eden Çakır; yeni Müdür Hekim’e ‘hayırlı olsun’ diyerek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette TTK ile ilgili görüş alışverişine bulunulurken, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ile TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, TTK’nın daha iyi noktalara gelmesi için sürekli olarak istişare içerisinde olacaklarını ifade ettiler.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan AK Parti heyetine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

İkinci ziyaret GMİS şubesine

AK Parti heyeti, Kandilli beldesindeki ikinci ziyaretini Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesine gerçekleştirdi. Sendika ziyaretinde, Çakır ve beraberindeki heyet ile GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri, HEMA ve Toplu İş Sözleşmesi konularında değerlendirmelerde bulundular.

GMİS Şube Başkanı Eşitmez, Yönetim Kurulu Üyeleri ve madenciler adına, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti.