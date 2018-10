Çakır, "Bu şehri birlikte yöneteceğiz"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetimi Kdz. Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetimi, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Fatih Çakır'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Civelek konuşmasında, “ Eskiye göre daha tecrübeli oldunuz artık. Gittiniz geldiniz, aranan adam oldunuz. Yine de sizleri buraya layık gördüler. Demek ki haklılar. İnşallah bundan sonra ki vazifelerinizi de eskisi gibi daha güzel yapacaksınız. Ereğli için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, ustalık döneminde olduğunu söyledi. Çakır, “Bizde öncelikle bizi ziyaretinizden dolayı ve bu hayırlı olsun ile ilgili güzel taleplerinizden, düşüncelerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi artık Ereğli hepimizin. Biz şuan 6. sene ilçe başkanlığına devam ediyoruz. Ustalık dönemindeyiz. Ereğli'ye kalıcı işler bırakmamız lazım. Artık çeşitli ortamlarda bunu söylüyoruz. Proje hazırlama dönemi bitti, artık bunları hayata geçirme dönemindeyiz. Bu şehri de birlikte yöneteceğiz. Yönetirken de her türlü bu işte uzman olan odaların, etkileyecek olan paydaşlarımızın, her türlü görüşlerini almamız lazım. Ereğli'de bundan sonra bu konulara dikkat etmek lazım, alınacak kararların etkileyeceği insanları kim olursa olsun, o insanların görüşlerini almak suretiyle ortak bir paydada buluşmak lazım. O yüzden Şoförler Odası çok önemsediğimiz bir odamızdır. Tüm vatandaşlarımızla, gerek servisleriyle, gerek nakliye sektörüyle, gerek halk otobüsleri ve taksileriyle vatandaşlarımızın, iç dünyamızın tamamını ilgilendiren alanın hepsiyle var olan bir odamızdır. Bu yüzden Şoförler odasının yeri bizde her zaman ayrıdır. Zaten Cevdet başkanımız ve ekibimiz, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız birbirimizi iyi bildiğimiz, Ereğli'ye bir artı kalite getiren oda anlamında hizmet getiren imkanları artıran binasını yenileyen güzel işler yapmaya çalışan bir odamız. Zaman zaman her ortamda bir araya geliyoruz. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Ereğli'nin meselelerin de duyarlı bir odamızdır. Bizde bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarınlar dahil, Ereğli'nin planlanmasında da mutlaka birlikte hareket edeceğiz. Hiç kimse kendini şahsını, odasını veya çevresini düşünerek değil tam anlamıyla Ereğli'yi düşünerek, gerekirse biz olmayalım evet bizim olmamamız Ereğli'ye fayda sağlayacaksa bizler her zaman söyledik bu fedakarlığı yapmaktan biran bile geri duymayız. Ama bu şekilde de olmamız gerekiyorsa, bize de bir görev verildiyse, en iyi şekilde yapıp geride hoş bir seda bırakmamız lazım. Yani ömür çok çabuk gelip geçiyor hele şu teknoloji çağında bir bakıyorsunuz o yaştasınız bu yaştasınız, bir bakıyorsunuz yolun sonunda doğru yaklaşmış durumdayız. Siyaseten de görüyoruz her gün katıldığımız cenazelerde, etkinliklerde bakıyoruz zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden birbirimizi daha mutsuz etmeye çalışmak yerine, birbirimizle kenetlenerek bu şehri daha mutlu yapalım. Bu mutlu insanların sayısını nasıl daha çok artırabiliriz diye birlikte çalışma içerisinde olmamız lazım. Alınacak kararlar etkileyici tüm paydaşlarla paylaşılmalı. On kere düşünelim istişaresini yapalım, bir kere karar aldıktan sonrada hiçbir şekilde o karardan geri dönülmemesi lazım. Dirayetli durmak lazım. Sorunlarımızı çözebileceğimiz kanaatindeyim. Buna yeterince gücümüz tecrübemiz var. Ben tekrar kendilerine ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret yapılan sohbetin ardından sona erdi.