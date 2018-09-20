Çakır, Ereğli-Zonguldak yolu çalışmalarını inceledi

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ereğli-Zonguldak karayolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ilk olarak Ereğli-Zonguldak Karayolu'nun Ömerli Mahallesi hastane kavşağındaki çalışmalar hakkında müteahhit firmadan bilgiler aldı. Gazetecilere çalışmaları değerlendiren Çakır “Bugün yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Ereğli-Zonguldak yolunun ne aşamada olduğunu görme amaçlı burada bir dizi ziyaretlerde, incelemelerde bulunduk. İki yerde çalışmalarımız devam ediyor. En önemli Ereğli'de hastane altında ki kavşağa kadar yolun duble yol haline gelmesi noktasında çalışmalar sürüyor. Öncelikli olarak hedefimiz bu diğer yukarıdaki tarafta da yaklaşık 5 cm aşınma asfaltları dökülüyor, yani tam nizami hale geliyor. Yukarıda ki asfaltlarda ödenekler malumunuz son dönemlerde biraz daralma yaşasa da Ereğli-Zonguldak yolunda ki çalışmalarımız devam edecek. Ta ki kış sezonu olup, olumsuz hava şartları gelinceye kadar. Şuan çalışmalarımız sürecek. Aşağıda ki en öncede ifade ettiğim gibi hastanede ki köprü kavşağını tamamlamaya çalışıyoruz. Duble yol olarak şu an ki aşamalar böyle” dedi.

Çakır daha sonra yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler ve yol yapımını gerçekleştiren müteahhit firma yetkilileri ile çalışma yapılan yerleri gezdi.