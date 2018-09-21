Çakır Kaymakam Çorumluoğlu ile kampüsü görüştü

Ereğli Kaymakamlığı'na yeni atanan İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ak parti Kdz Ereğli İlçe başkanı Fatih Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. Yeni atanan Kaymakam Çorumluoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, kendisine Ereğli'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çakır konuşmasında , “Bundan önceki kaymakamlardan da beklediğimiz gibi sizden de çok şey bekliyoruz. Ereğli-Zonguldak ve Ereğli-Devrek yolu projesi çok önemsediğimiz konular arasında geliyor. Çünkü Ereğli-Devrek yolu hem Ereğli'de ki turizmin hem de yol üzerinde ki beldelerimizi ve köylerimizi sizde gittiğiniz zaman çok yakinen göreceksiniz çok eski ve virajlı olan yollar vardır ama gene epey bir seviyeye geldik. Ereğli'de bir üniversiteyle ilgili eskiden sayın milletvekillerimiz ile birlikte alıp üniversite bünyesine tahsis ettiğimiz bir yer var. Oranın biran önce eğitim kampüsü alanına dönüşmesini istiyoruz ama bu seneki bütçeler biraz sıkıntılı oldu. 2019'da inşallah okul yatırımları ile şuan devam eden 4-5 okulumuz var. Zonguldak'ın tek ikili öğretim yapan yeriyiz. En gelişmiş ilçesi olmamıza rağmen, geçmişte arazi üretemediğimizden kaynaklı buralarda arazi bulmak bazen zor oluyor ama Devlet Demir Yolları'ndan tahsis edilen araziler olunca çoğu sorunumuzu çözdük. Adliye, vergi dairelerini ve okulları ama şuanda ileriye dönük daha rahat gidiyoruz. Tabi burası demir çelikle birlikte genişleyen büyüyen bir şehir. Çok varlıklı günler yaşadık ama Erdemir özelleştirilmesinden sonra yerini tersaneyle doldurduk. Tersanelerde dünya krizine girince şuan oluşan bir işsizliğimiz var. Bunu da çözme noktasında mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilçemize gelerek bizlere hem tersanecilikle hem de Alacaağzı kömür işletmeleriyle ilgili müjde vermiş olması ve ‘Ereğli'nin Milletvekili benim' demiş olması bizleri ayrıca onure etmiş, elimiz güçlendirmiştir. Şimdi Alacaağzı'nda da Erdemir'e bağlı bir maden kuruluşunun aldığı bir an önce istihdama açmamıza uğraştığımız bir maden ocağımız var. Burada eskiden 850 kişi çalışıyordu ve şimdi o sayıda artacak” dedi.

Kaymakam Çakıroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Görev yaptığım her yerde Sivil toplum kuruluşları, Siyasi partiler ve Yerel idare anlamında diyaloğumu üst düzeyde tutmaya çalışırım. Çünkü bizler buraya geldik, maksimum benim burada görev sürem 5 yıl, Ereğli'ye ya da Türk mülkü idaresine bakıldığında bir kaymakamın bir yerde 5 yıl görev yapmadığını görüyoruz, Buradaki şartları kısa sürede öğrenebilmek, sizlerden doğru bilgileri alabilmek bizim başarımızı artırıyor, dolayısıyla bu açıdan Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları önemli. Benim söylediğim oldu şeklinde olaya yaklaşırsanız, ne yazık ki hayatta yalnız kalırsınız ve başarılı olamazsınız. Birde dengeyi taşımamız gerekiyor, bunlardan en önemlisi şu; toplum menfaati ve kişisel menfaat, çoğu yerde bu karşılıklı çatışmalarda oluyor. Burada da bizim hedefimiz toplumun, ilçenin ve ülkenin menfaatini daha ön planda tutmak. STK'lar ve siyasi partiler bizler için çok önemli. Doğru bilgilerle çözüme gitmek için istişare şart. Bugün bu koltuklarda bizler varız, yarın başkaları. Amacımız Ereğli halkına hizmet ve Ereğli'nin menfaatleri doğrultusunda ilerlemek" dedi.