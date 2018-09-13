Çakır “Kim ne derse desin, vazgeçmedik”

Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, eğitim kampüsünün yeri ile ilgili olarak kim ne derse desin eski devlet hastanesi binalarının bulunduğu arsadan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ereğli ilçesinin sorunlarını yakında bildiklerini ve yönetime yeni katılan ekibi ile birlikte bu sorunların çözümü yönünde çalışacaklarını anlatan Çakır “Yollar ile alakalı hepiniz takip ediyorsunuz Ereğli-Zonguldak, Ereğli- Devrek yolu bizim Alaplı çevre yolu dediğimiz yol projeleri bizim için olmazsa olmaz projelerimizdi. Tabi ki bu dönem ekonomide yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bütçelerde kesintiye gidilen yollar var. Ona rağmen Ereğli-Zonguldak yolu çalışmaları devam ediyor. Ereğli-Devrek yolu ile ilgili Sayın Milletvekillerimizin desteği ile bir ödenek oluşturup Çaylıoğlu'na kadar olan kısmı, o arada kalan 1,5 km olan kısmı da tamamlanıp asfaltlanıp hizmete sunulması için mücadele ediyoruz. Ciddi bir yol kat ettik, inşallah önümüzde ki aylarda ihalesini yapacağız” dedi.

Üniversite kampüsü ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini ve eski devlet hastanesi binalarının bulunduğu arsadan vazgeçmediklerini belirten Çakır, kampüs inşaatını yakından takip edeceğini vurguladı. Çakır konuşmasında “Ereğli'mizin olmazsa olmaz bir diğer projelerinden bir tanesi kamuoyunun bugüne kadar önüne koyduğumuz bizden önceki çok değerli milletvekillerimizde herkesin emeğinin, katkısının olduğu bir “Üniversite Kampüs” projemiz vardı. Biz o gün ne dediysek bugünde aynı yerdeyiz. Buranın etrafının tüm Türkiye'de ki askeriyenin bulunduğu etrafının güvenlik bölgesi olarak imara işletmesi meselesi. Bizim orada yapmak istediğimiz projemize engel değildir. Meselenin özü şudur; Askeriye kendi etrafına yapılacak yatırımlarla ilgili bir müsaade alması durumudur. Ondada nedir? Bizden talepleri vardır, bazı projeler için duvarın yüksekliğini talep edebilir, bazıları için mesafenin biraz geri alınmasını talep edebilir. Bütün bunlar tabi askeriyenin güvenlikle ilgili talepleri. Yoksa biz burayı çok ciddi gayretlerle çokta büyük bir proje olarak Ereğli'yi eğitim kampüsü olması noktasında düşündük. Bundan vazgeçmiş değiliz, o yüzden takibinde bunun için devam ettireceğiz. Dün ne dediysek bugünde aynı yerdeyiz, yarında aynı yerde olacağız eğer ödenek sıkıntıları şuan hepinizin mağlubu Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var. Bunlar gelip geçici şeyler, önümüzde ki günlerde de bunların takipçisi olacağız. Hem rektörümüzle hem de Ereğli'mizin bu konudaki beraber düşündüğümüz yol arkadaşlarımız sendikalarla, odalarla, temsilcilerle hem de siyasetçilerimizle birlikte bu konunun takipçisi olacağız. Bunlar bizim için olmazsa olmaz projelerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Yaklaşan yerel seçimlerde genel merkezin talebi doğrultusunda Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına aday adayı olabileceğini belirten Çakır, öncelikli hedeflerinin Kdz. Ereğli başta olmak üzere Gülüç, Ormanlı ve Kandilli Belediyeleri'ni almak olduğunu söyledi.

Çakır ilçede tekli eğitime geçilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve şu anda Merkez Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu güçlendirme, Cumhuriyet Ortaoklu önüne bir 12 derslik ek bina, Kavaklık'ta yolun alt kısmında kalan öğrencilerimizin Erdemir İlkokulu'nda ki yoğunluğu azaltma adına ve tekli üretime geçme adına bir okul ve Ticaret Lisesi'nin önünde bir ilkokul projesine başlandığını ifade etti.

İlçe başkanlığı yaptığı dönemde Ereğli'ye 25-30 yeni okul binası kazandırdıklarını dile getiren Çakır, Kandilli'de ihalesi yapılan Alacaağzı ocağının işletmeye alınabilmesi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Çakır ayrıca TTK'ya alınması planlanan bin 500 işçi için yıl sonuna kadar ilana çıkılacağını ifade etti.