Çakır, Ormanlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun kaldı

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belde teşkilatı yöneticileri ile birlikte Ormanlı Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partinin değişik kademelerinde görevli yöneticilerle birlikte Ormanlı Beldesi'nin Sinitli, Merkez, Sarıkaya ve Seyit Ahmetli Mahallelerinde yaptığı çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Çakır “Ormanlı'da her şey yolunda”

Burada vatandaşlarla birebir görüşerek sohbet edip, sorunlarını dinleyen Çakır, eksik kalan çalışmaların da tamamlanacağını söyledi. Çakır konuşmasında “Teşkilatımızla birlikte daha önceden planlamış olduğumuz Ormanlı Beldesi'ni dolaşmak ve yapılanları yerinde görmek istedik. Çok şükür ilçe merkezlerinde ne varsa Ormanlı Belde Merkezi'nde de her şey yapılmış. Alt yapı çalışmalarından parkeye kadar vatandaşların memnun olacağı her şey düşünülmüş. Yerele göre de vatandaş memnuniyeti de çok iyi. Onları da sorguladık. Vatandaşlarımızla sohbet etme imkan ı bulduk. Yapılan yatırımları yerinde gördük. Ormanlı'da her şey yolunda, iyi gidiyor. Başta Belediye Başkanımız Bayram Başol olmak üzere belediye meclis üyelerine, ekibine ve belde teşkilatımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları çalışmalarda her zaman yanında, destekçisi olacağız. Her şey Ormanlı, Ereğli ve ülkemiz için güzel olmasını istiyoruz” dedi.

Başol “Teşkilatımızla birlikte daha güzel hizmetler yapacağız”

Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, birlikte daha güzel hizmetlere imza atacaklarını vurguladı. Başol yaptığı değerlendirmede “Başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 4 yılda yaptığımız çalışmaları daha yakından görmesi için bizlerle birlikte mahallelerde bulundu. Gezerken birlikte eksiklerimizi gördük. İnşallah önümüzdeki süreçte noksanlarımızı da yapıp Ormanlı'ya daha güzel hizmetler sunacağız. Ormanlı'ya gerçekten çok güzel hizmetler kazandırdık. Allah'a şükür birlik ve beraberlik içerisinde Ormanlı halkımıza hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza buradan sizler aracılığı ile 112'nin yakın zamanda 24 saat çalışacağı müjdesini vermek istiyorum. Biz teşkilatımızdan gayet memnunuz. Birlikte daha güzel hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.

Çakır ve Başol ve beraberindeki heyet Ormanlı Beldesi'nde yapımı tamamlanan jandarma karakol binasını ziyaret ederek burada ki askerlere görevlerinde başarılar diledi. Çakır ve ekibi daha sonra Ormanlı'dan ayrıldı.