Çakır, Yalıboyu köylerinde incelemelerde bulundu

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, İl Genel Meclisi Üyesi ve Daimi Encümen Üyesi Ayhan Taşdelen ile birlikte İlçede “Yalı Boyu Köyleri” olarak bilinen Üçköy, Bayat, Sücüllü, Tepeören ve Elmacı köylerinin girişlerinde incelemelerde bulundu. Çakır ve Taşdelen’in incelemelerinde Köy Muhtarları ve müteahhit firmanın şantiye Şefi de hazır bulundu.

İncelemelerine Üçköy Köyü girişi ile başlayan Çakır, köyün kavşak sorununun altgeçit ile çözüleceğini söyledi. Konuyla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Çakır, bu sorununun büyük önem arz ettiğini belirterek, altgeçit çalışmalarının biran önce başlaması için milletvekillerinin de desteğiyle gerek karayolları gerekse Ankara nezdinde çalışmalarına ağırlık vereceğini söyledi.

Programını Bayat, Sücüllü, Tepeören ve Elmacı köyleri ile sürdüren Çakır, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Ayhan Taşdelen, değerli Muhtarlarımız ve Müteahhit firmanın Şantiye Şefi ile birlikte bir dizi incelemede bulunduk. Üçköy’ün hemzemin geçidi, Bayat’ın yapımına başlanan hemzemin geçidi, Elmacı’da dönüş mesafesinin genişletilmesi çalışmalarını yerinde değerlendirdik. Tepeören köyümüzün de dönüş ile ilgili sıkıntısı vardı, Elmacı’nın dönüş mesafesinin 400 metre aşağısına kavşak konulması suretiyle bu sorun da çözülmüş oldu. Önümüzdeki hafta Milletvekilimiz Sayın Faruk Çaturoğlu ile birlikte Karayolları Bölge Müdürümüzü Ereğli’ye davet edeceğiz, köylerimizde yapılması gereken çalışmalarla ilgili son kararları Muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda birlikte vereceğiz. Ereğli-Zonguldak yolunun bu sene bitecek olmasıyla birlikte Zonguldak yolu üzerinde bulunan köylerimizin giriş-çıkış yol sorunlarını da çözmüş olacağız. Ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Çakır ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.