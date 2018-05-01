Çalışkan; “Başbakan’ın açıklaması emeklileri umutlandırmıştır”

Çalışkan, “Başbakanımızın açıklamaları emeklileri bir nebze umutlandırmıştır” dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılış Çalışkan, yaptığı açıklamada Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarını değerlendirdi. Çalışkan, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Başbakanımızın açıklaması emeklileri bir nebze olsun umutlandırmıştır. Yıllardır uğraştığımız emekli sorunlarından birinin daha gündem alınması bu hususta Sayın Başbakanımızın açıklama yapması emeklileri bir nebze olsun umutlandırmıştır. Tüm Emek Der olarak yıllardır verilmesi için çaba gösterdiğimiz ve her platformda ve 2017 seçimlerinde siyasi partilerin beyannamesine aldırdığımız Emekli dini bayramlarda bin TL ikramiye verilmesi metni tam görülmemekle beraber Sayın Başbakanımızın açıklaması memnun etmiştir fakat 12 milyon emeklimizin içinde dul ve yetimlerde mevcuttur. Burada bu emeklilerimizin de faydalanmaları da ne derece olacağı açıklığı bulunmamaktadır. Daha önce değişik gruplarca verdirdiğimiz kanun tekliflerinde bu durumlar açıklanmıştı. Emekliye yapılacak artışlar her zaman piyasayı canlandırmıştır; çünkü emekli aldığı ücretleri bakkala manava küçük esnafa vermekte ve piyasayı da canlandırmaktadır. Bu ikramiyenin gündeme gelmesinde bizlere yardımcı olan bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ederiz. Parlamentomuzdan emeklimizin esas sorunlarda olan aylık bağlama oranlarındaki sorunlar örneğin 25 yıl 9 bin gün primle emekli olan kişiye 2000 yılı öncesi 506 sayılı yasa ile yüzde 76 ABO, 2000 ve 2007 4447 ile bu oran yüzde 60 çekilmiş, 2008 den sonrası yüzde 50 ‘ye düşürülmüştür. İşte Emekli maaşları ileriye dönük düşecek dediğimiz sistemin ana sorunu da budur. Bunları da içine alan tüm emekliyi kapsayacak bir intibak yasası düzenlenmesi;

Sosyal hukuk devletinde Anayasal bir hak olan sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarının da bu tasarıya eklenerek emeklilerden katkı payı kesilmemesini hükümetimizden arz ve talep ediyoruz. Bu düşüncelerle 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutlar; tüm çalışmalara, tüm emeklilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.”