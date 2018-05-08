Çalışma Ekonomisi Kongresi Zonguldak’ta yapılacak

Çalışma Ekonomisi Kongresi, BEÜ’nün ev sahipliğinde Zonguldak’ta gerçekleştirilecek.

TÜRK-İŞ öncülüğünde 18 yıldır düzenlenen ve Çalışma hayatına ilişkin güncel konuların tartışıldığı Çalışma Ekonomisi Kongresi’nin 19’uncusu 4-5-6 Ekim 2018 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilecek.

Ana konusu “Emek ve Sendikacılığın Geleceği” olarak belirlenen Kongre ile ilgili olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Kahraman Kabasakal ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu bir araya gelmişti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nün kongre ile ilgili açıklamasında; “Ülkemiz çalışma hayatına ilişkin en önemli kongrelerden biri olan Çalışma Ekonomisi Kongresi’nin 19’uncusunu, 4-5-6 Ekim 2018 tarihlerinde üniversitemiz ev sahipliğinde Zonguldak’ta gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. 18’incisi Antalya’da düzenlenen kongrenin 19’unsunu 2018 yılında emeğin başkentinde gerçekleştirmek için talebimiz oldu. Gerek diğer üniversitelerimiz gerekse de Türk-İş Genel Merkezi nezdinde bu talebimiz olumlu karşılanmıştır. Kongre, ülkemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olan 50’ye yakın üniversitenin akademik camiası ile TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların yönetici ve temsilci bazında katılımı ile gerçekleştirilen önemli kongrelerden biridir” denildi.

Yapılan açıklamada kongreye ilişkin gelişmelerin http://ceeik2018.org/ adresinden takip edilebileceği belirtildi. Kongrenin Zonguldak’ta gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf eden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ise; “Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Ergün Atalay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Emeğin Başkenti’ne yakışan bir kongreyi ilimizde yapmayı planlıyoruz. Talebimizi olumlu karşılayan ve bizlere destek veren Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay’a ve Üniversitemizin yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.