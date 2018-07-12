Camide çocuklara 15 Temmuz anlatıldı

15 Temmuz Şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla düzenlenen program düzenlendi. Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören Gülüç Beldesi’ndeki Siteler Camisi’nde gerçekleşti. Programda yaz Kur’an kursları için camiye gelen çocuklara 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile vatan ve bayrak savunması için milletin nasıl savunma yaptıkları anlatıldı. Sinevizyon da sunulan film ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları izleyen çocuklar daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Yapılan duanın ardından çocuklara seslenen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yarın vatanı kendilerinin koruyacağını söyledi. Demirtaş konuşmasında “15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bu yüce Türk milletine böylesi kalkışma ya da hainlik yaşatmaz. Değerli çocuklar, yarın bir gün bu vatanı koruyan askerler sizler olacaksınız. 15 Temmuz gecesi ülkemize hain girişim yapan düşmanlara nasıl karşı geldiysek, yarın bir gün bu vatana da bayrağa da sizler sahip çıkacaksınız. Ve vatanın değeri, bayrağın değeri nasıl bu ülkemizde önemliyse Kur’an ve sünnette bir o kadar önemli. Sizler burada değerli hocalarımızdan Kur’an ve sünneti de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Bu değerlere her zaman sahip çıkıyoruz” dedi.

Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.