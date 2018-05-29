Çanakkale Ruhu BEÜ’de Canlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneciler köyünden olan, Çanakkle Savaşlarına katılıp gazi olan, 110 yaşında vefat ederek”Dünyanın en yaşlı gazisi” ünvanlı Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu 80 Yaşındaki emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, “Çanakkale Ruhu BEÜ’de” isimli konferansta, öğrencilere Çanakkale’yi anlattı.

BEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr.Gör. Kayhan Kafalı koordinatörlüğünde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından Ahmet Zengin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Turgut Kaçmaz; Türk Milletinin hayatını değiştiren, Kurtuluş Savaşlarına damga vuran, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Zaferinin, Türk milleti için olan öneminden bahsederken, beraberinde getirdiği görseller eşliğinde Gelibolu’da büyük bir kahramanlıkla kazanılan Çanakkale Zaferlerinin sadece Türklerin değil, bütün dünyanın tarihini değiştirdiğine dikkat çekti. Çanakkale’de Atatürk önderliğindeki Türk milletinin ve ordusunun kazandığı zaferin, dünya tarihini değiştiren bir savunma örneği teşkil ettiğini vurgulayan Kaçmaz; konuşmalarının devamında babası Hüseyin Kaçmaz’ın Çanakkale anılarına değindi ve yüzyılın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşlarında kazanılan zaferin, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran “bir zafer destanı olduğunu” dile getirdi.

Öğrencilerin ellerindeki Türk bayrakları ile yoğun ilgi gösterdiği, salondan büyük alkış alan konferans, İİBF Dekan Yardımcısı Doç Dr. Onur Eroğlu tarafından Turgut Kaçmaz’a teşekkür plaketi takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.