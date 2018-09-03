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03 Eylül 2018 17:15

Caner, "Federasyon maçı ileri saatte oynatsaydı skor farklı olurdu"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, 2-1’lik Manisa BŞB mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Federasyon maçı ileri saatte oynatsaydı skor çok farklı olurdu.

Caner,

03 Eylül 2018 17:15

Manisa nem oranı çok yüksek bir kent. Maazeretlere sığınmamak gerek ancak 4-5 futbolcumuz hava sıcaklığından olumsuz yönde etkilendi" diye konuştu.


Spor Toto 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, sezonun ilk maçını deplasmanda Manisa BŞB ile oynadı. 1-0 üstünlük sağladığı maçı 2-1 kaybeden Kömürspor Başkanı Av. Süleyman Caner, olumsuz hava koşullarının futbolcuları etkilediğini belirtti.


Caner, "Manisa maçı futbol adına çok zor şartlarda oynanan bir maç. Manisa’nın nem oranının çok yüksek olması nedeniyle bırak sahada futbol oynamayı, tribünde maçı seyrederken bile insan nefes almakta zorlanıyor. Buna rağmen futbolcular mücadelesini sürdürdü. Ancak 4-5 futbolcumuz bundan olumsuz yönde etkilendi. Galibiyet de alabilirdik. Beraberlik golünde bize atılan golde de öncesi Turan’a faul verilmedi. Mazeretlere sığınmamak lazım ama o şartlarda o saatte oynanan maçta futbolcularımız ellerinden geleni ypatı. Bana kalsa federasyon o maçı ilerleyen saatte oynatsaydı çok farklı olabiirdi. Bana göre 1 puan da alabilirdik, 3 puan da alabilirdik. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda ilk maça çıkacağız. Taraftarımızın yanımızda olmasıyla ilk maçta 3 puan alarak güzel bir atmosfer ile başlamak istiyoruz" diye konuştu.




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