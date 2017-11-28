Çaresizce pencereden çığlık atarak kurtarılmayı bekledi

Rolüne iyi hazırlanan kadın maden teknikerinin çığlıkları gerçeğini aratmadı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı’na eğitim binasında AFAD, itfaiye ve 112 ekiplerince ortaklaşa yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat gereği itfaiye ve AFAD ekipleri yangın ihbarı üzerine binanın önüne geldi. İkinci katın penceresine çıkan maden teknikeri Lale Tetik, kendisine verilen rol gereği çığlık attı. Tetik’in çığlıkların gören bahçedekiler o anları dikkatle izledi. Bir itfaiye eri, ikinci kata yükseltilen merdiven ile Tetik’i bulunduğu yerden alarak aşağıya indirdi. Binaya çıkan AFAD ekipleri de hazırladıkları halat yardımıyla derslikte bulunan kursiyeri aşağıya indirdi.

Tatbikat tavada yangın söndürme tekniklerinin öğretilmesiyle sona erdi.

“O an çaresizlikleri yaşamaya çalıştım”

Maden teknikeri Lale Tetik, gerçeğini bile aratmayan tatbikatta yaşadıklarını gazetecilere anlattı. Tetik; normal şartlarda yükseklik korkusu nedeniyle balkona dahi çıkamadığını aktararak şöyle dedi:

“Ülkemizde son dönemlerde ahşap evlerde olsun başka türlü olsun, çok yangın vak’aları oldu. Benim içim çok yandı bunlara. Onların duygularını anlamaya çalıştım. O an çaresizliklerini yaşamaya çalıştım. Gerçekten çok zor bir durum. Kendimi onların yerine koydum. Tatbikat başarılıydı. Yüksekten çok korkan bir insanım. Ama orada o güveni buldum. Rahatlıkla çıkabildim. Yoksa balkonda bile duramayan birisiyim. O güveni bana verdiler.”

İş güvenliği uzmanı Mehmet Bora ise “Binalarda yangınla mücadele konusunda senede bir kere tatbikat yapılması gerekiyor. O tatbikat neticesinde AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince işbirliği içerisinde bir tatbikat gerçekleştirdik” diye konuştu.