Çatıda başlayan yangın evi küle çevirdi

Yangın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğancılar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Akyol’a ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri Akyol ailesi ve komşuları söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. 4 kişinin yaşadığı ahşap ev tamamen yanarak küle dönerken, kullanılamaz hale geldi. Alevleri büyük bir üzüntüyle izleyen Ali Akyol’un gözyaşlarına boğulurken kendisini, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yangın sırasında fenalaşan Ali Akyol’un eşi Türkan Akyol’a ise sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Evsiz kalan Akyol ailesinin maddi durumunun iyi olmadığı ve geçici olarak köydeki akrabalarında kalacakları belirtildi.