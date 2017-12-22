Çaturoğlu, acil yapılması gereken kavşakları görüştü

Karayolları Genel Müdürü ile görüştüklerini belirten Milletvekili Çaturoğlu, acil yapılması gereken kavşaklar olduğunu söyledi. Çaturoğlu, “Çaycuma İlçe Başkanımız Ahmet Çolakoğlu, İlçe Başkan Yardımcıları Çetin Hotlu, Veysel Karani Doğancı, İl Genel Meclisi Üyesi Siyami Akçaalan ile birlikte Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş’ı ziyaret ettik. Ziyaretimizde Çaycuma’da ölümlü kazalara sebep olan başta Nebioğlu Kavşağı olmak üzere, Perşembe Kavşağı, Çaycuma OSB kavşağı, Koramanlar Karakol Kavşağı ve Ahatlı Üst Geçit Kavşağını görüştük. Öncelikli olarak ölümlü kazalara sebep olan Nebioğlu kavşağının yapılmasını talep ettik ve diğer kavşakların yapımını da 2018 yılı yatırım programına alınmasını ilettik. Sayın Tutuş, Nebioğlu Kavşağının yapımına öncelik vereceklerini ve diğerlerini de 2018 yılı yatırım programına teklif edeceklerini ifade ettiler” dedi.