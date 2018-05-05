Çaturoğlu, Ereğli ve Alaplı’da yapılan çalışmaları açıkladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Ereğli ve Alaplı bölgesinde devam eden yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. Görev süresi içerisinde 1 seçim ve 1 referandumun ardından 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe teşebbüsüne maruz kalındığını ve hükumetin aldığı tedbirlerle ekonomide hiçbir sapma yaşanmadığını vurguladı.

Çaturoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz ekonomisi 2017 yılında ortalama yüzde 7,4 büyüme gerçekleştirdi. Biz ilimizi ve halkımızı seviyoruz. Seçildiğimiz günden bu tarafa ilimize hizmet ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ereğli bölgemizde mevcut tersanelerin ekonomik krizi atlatabilmeleri ve başka işler yapabilmeleri için 4 tersane yetkilisini bir araya getirdik ve ortak bir şirket kurmaları için toplantılar yaptık, ancak ortak bir şirket kuruluşuna yanaşılmadı. Diğer taraftan, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının “Milli Gemi” projelerinden birisini bölgemizde yapmak için Milli Savunma Bakanlığında toplantılar yaptık. Eksikliklerin tamamlanması halinde ihaleye girebilecekleri kendilerine ifade edildi. Ancak tersanecilerimizden bu yönde de bir hareket olmadı. Erdemir’in yatırım yapabilmesinin önünü açmak için Zonguldak’a mahsus kanuni düzenleme yaptık. Böylece ERDEMİR, kullanmadığı dolgu alanlarına yeni haddehane, çelikhane, yüksek fırın ve diğer tesisler yapabilme imkânına kavuştu. Zırh çeliği için çalışmaları var. Yapılacak yatırım tahminen 1,5 milyar TL civarında, doğrudan 1000 (bin) kişi istihdam sağlanmış olacak.

Zonguldak kamuoyunda HEMA olarak bilinen Kandilli Alacaağzı maden ocağının tekrar faaliyete geçebilmesi, ülke ekonomisine katkı ve istihdam sağlaması için TTK’nın ihale yapmasını sağladık. Yaklaşık 1000 (bin) kişinin istihdam edileceği ocağın ihalesi 06 Haziran 2018 de yapılacaktır.

Alaplı ve Ereğli ilçelerimizde ikili eğitimi büyük oranda bitirdik. Yatırım programına alınan okullar tamamlandıkça okullarımızda tekli eğitime geçiyoruz.

Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerdeki okul ve derslik yapılmasının yanında imkanlar ölçüsünde var olan bina ve dersliklerde de yenilikler yapılmaktadır.

Ereğli’de 2015-2018 yılları arasında 17 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha modern, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için gerekli yenilikler yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirilmiştir. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılan okullarda eğitim-öğretime hazır hale getirilmiştir. Ereğli’de hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan 24 derslikli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz ilkokulunu 23 Nisan günü açtık. Yine 24 derslikli Merih Şule Ortaokulu inşallah 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine yetişerek öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Diğer taraftan24 derslikli Mesleki Eğitim Merkezi, 32 derslikli Kız İmam hatip Lisesi ve Hüseyin Tatoğlu Çok Amaçlı salonun inşaatında son aşamaya gelinmiştir. İnşallah önümüzdeki günlerde okullarımızın açılışı gerçekleştirilmiş olacaktır. Yine 2017 Yılında yatırım programına alınan Merkez Anadolu Lisesinin ihalesi yapıldı ve inşaatı devam etmektedir. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin zemin etüt çalışması tamamlandı ihalesi yapılacak. Kepez İlkokulu, İzmirlioğlu İlkokulu (ek derslik) ve Cumhuriyet Ortaokulu (ek derslik) zemin etüt çalışmaları devam etmektedir. Gülüç ortaokulu ve ilkokulunun ise yakın zamanda zemin etüt çalışmalarına başlanacaktır. Yalnızçam köyü ilkokulunun yapımı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Alaplı’da ise Kasımlı İlkokulu, Çatak İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu yeni yapılan binalarına taşınarak tekli eğitime geçmişlerdir. Yatırım programına alınan Karşıyaka ortaokulu için arsa tahsis işlemleri tamamlanarak, plan ve projenin arsaya uygulanması ve inşaat safhasına geçilmiştir. Aşağıdağ ilkokulunda ise zemin etüt çalışmaları tamamlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Yine Karşıyaka mahallesinde bir anaokulu tamamlanarak hizmete girmiştir. İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon inşaatında son açamaya gelinmiş ve 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimiz yeni binalarında eğitim göreceklerdir. Alaplı eski Kız Meslek Lisesi Özel Eğitim Okulu yapılması için güçlendirme çalışmaları yapılmış, iç ve dış mekan düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Diğer okullarda bulunan özel eğitim öğrencilerimiz inşallah önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde daha modern ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir okulda eğitimlerine devam edeceklerdir. İmam Hatip Ortaokulu arsa tahsis işlemleri tamamlanarak zemin etüt çalışmaları bitirilmiştir. Plan ve proje çalışmaları devam etmektedir. Yatırım programında bulunan Alaplı Halk Eğitim Merkezi için arsa tahsisi işlemleri tamamlanmış ve plan proje çalışmaları devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Hayırsever Kemalettin Yaman tarafından yaptırılacak olan Anaokulunun protokolü de imzalanmıştır. Tüm bu okullar tamamlandığında Alaplı ve Ereğli ilçelerimizde tekli eğitime geçilmiş olacaktır.

Ereğli eski Devlet Hastanesinin arazisine Üniversite kampüsü yapılması için söz konusu araziyi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine tahsis ettirdik. Kampüsün Avan projesi yapıldı, yatırım programına alınması için BEÜ ve Kalkınma Bakanlığı nezdine girişimlerimiz sürmektedir.

Diğer taraftan girişimlerimiz sonucunda Alaplı’da Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı olarak, 4 yıllık 3 adet “Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim ve Bilişim Sistemleri ile Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümleri açıldı. Okullara öğretim görevlisi tedariki yapıldıktan sonra 2019-2020 öğretim yılında öğrenci alımına başlanacaktır. Ayrıca bu okullar için gerekli olan Belediyeye ait arsa Alaplı Belediye Başkanlığının borçlarından düşülmek üzere hazineye devri yapılması gerekiyordu, henüz belediye bu konuda müracaatını yapmadı.”

“Başbakan söz verdi”

Ulaşımla ilgili olarak devam eden süreçler hakkında bilgiler veren Çaturoğlu, Ereğli-Devrek yolunun 2018’de bitirileceğine dair Başbakan Binali Yıldırım’ın söz verdiğini hatırlattı. Çaturoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Ereğli-Devrek yolunun ikmal ihalesi 29.09.2016 tarihinde 147 milyon 558 bin TL bedelle yaptırıldı. Yolun bir kısmı tamamlandı. 2018 yılı için tahsis edilen ödeneğin arttırılması çalışması devam etmektedir. Bilindiği gibi AK Parti Zonguldak İl Kongresinde Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım bu yolun 2018 yılı sonuna kadar bitirileceğini ifade etmiştir. Programda bulunan Ereğli çevre yolu 2x2 bölünmüş yol olarak planmış ve 16.7 km uzunluğundadır. Güzergâhın ilk 9 km’lik kesiminde kesin proje tamamlanmış ve diğer kesimlerin uygulama projeleri ihale edilmiştir. Güzergah üzerinde toplam 5246 m uzunluğunda 3 adet tünel ve yaklaşık 450 m uzunluğunda bir adet köprü bulunmaktadır. Bağlantı yolu üzerinde bulunan Hastane köprü kavşağının imalatına devam edilmektedir. Alaplı-Yığılca yolunun ihalesi 10.05.2017 de 71 milyon 877 bin TL bedelle yaptırıldı. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. Şuan yol güzergâhında istimlak çalışmaları devam etmektedir.

İlçemizin son yıllarda hızla gelişmesiyle birlikte araç sayısında da önemli oranda artış meydana gelmeye başladı. Mevcut trafiği rahatlatmak, Çay boyunda bulunan sanayi tesislerimizin taşımacılıkta yaşadıkları sıkıntılarını çözmek, 1 beldemiz ve 25 köye ulaşımı sağlayacak olan yaklaşık 5 km’lik yolun çalışmalarının biran önce bitirilmesi için girişimlerde bulunduk. Yolun daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi DSİ Genel Müdürlüğünün burada menfez ve köprü çalışmaları var. İhalesi yapıldı. DSİ’nin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır.

Alaplı Devlet Hastanesi C sınıfı 50 + 25 75 yataklı olarak 2016’da programa alındı. Yeni hastane binası için projede son aşamaya gelindi, ancak bürokrasi ve projeyi yapan firmanın geciktirme sonucu ihalesi yapılamadı. İnşallah önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ihalesi yapılacak.

Yatırım programında bulunan Ereğli 30 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin arsa problemi çözüldü. Arsa tahsis işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl Alaplı Karşıyaka’da bir Aile Sağlığı Merkezi ve Ereğli de Sağlık Yaşam Merkezi+112 ASHİ açıldı. Alaplı ve Ereğli’de geçen yıl açılan bu aile sağlığı merkezlerine yenilerini ilave ettirdik ve 2018 yılı yatırım programına aldırdık; Bunlar; Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü + 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 8 Aile Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Ereğli Kepez 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Ereğli Kırmacı 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ereğli Kandilli 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri.

Gençlik Merkezi ve Spor Salonu projeleri bu konuda en büyük sıkıntımız arazi üretimi, maalesef belediye bu konuda yaklaşım göstermedi.

Ereğli gençlik merkezi, yapımı tamamlandı ve Ereğli halkımızın hizmetine girdi. Ereğli Delihakkı mevkii 1500 kişilik spor sahası için Ereğli Belediyesi arsa tahsisini yaptı. 1500 kişilik spor sahasının yapılması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Alaplı Yat ve Tekne İmalatı Projesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Valimiz ile görüşerek ilçemizde bir toplantı gerçekleştirdik. Kefken altı mevkiinde hazineye ait 70 dönüm araziye yapılmasına karar verildi. AYTEK arsa tahsisi ile ilgili olarak Milli Emlak’a talepte bulundu. Ereğli İçme suyu isale hattı ve arıtma tesisi; tesislerin inşaatı tamamlanarak hizmete girdi. Ereğli İlçe Merkezi, Gülüç, Delihakkı, Ören yerleşim yerleri ile proje kapsamında dahil edilen güzergâhtaki civar yerleşimlere yılda 25,6 milyon metreküp içime suyu sağlayacaktır. Alaplı Gümeli Barajı, arıtma tesisi ve İsale hattı; barajın yapımında belirli bir aşamaya gelinde 2019 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Baraj tamamlandığında yılda 6,86 milyon metreküp içme suyu sağlayacaktır. Şehir Merkezi ve civar köylere içme suyu sağlayacak isale hattı ve arıtma tesisi yapılması içinde girişimlerimizi yaptık. Yatırım programına alınacak.

İlçelerimizde dere ıslah çalışmaları da devam etmektedir.

Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Projesinde ciddi bir aşama kaydedildi alt yapısı ve tahsis işlemleri devam ediyor.

Alaplı Islah OSB; Üretim Yasasına bir madde eklettirmek suretiyle yeniden müracaatın önü açılmış oldu ve bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gerekli müracaat yapıldı.

Mendirek Projesinin ihalesi 2017 yılında yapıldı, proje çalışması devam etmektedir.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması için Alaplı Belediyesine ait arsa Belediyenin Maliye Bakanlığına olan borçlarına karşılık hazineye devredilmesi için yazışmalar yapıldı, şuan Milli Emlak Genel Müdürlüğünde değerlendirmektedir. Diğer taraftan ilçe merkezine iki adet plaka tanıma sistemi olmak üzere 15 noktaya da mobese sistemi kuruldu.

Ereğli’de emeklilerimizin talebi üzerine konut yapılmak üzere TOKİ Başkanlığına müracaatımızı yaptık. Kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Arsa problemi çözüldü. Proje çalışmaları devem etmektedir. İnşallah önümüzdeki 3-4 ay çerisinde ihalesi yapılacaktır.

Alaplı da ise arsa sorunumuz devam etmektedir. Uygun arsa bulunduğu takdirde yeniden müracaat yapılacaktır.

Diğer taraftan, Alaplı’da Fetöden geçen ve yarım kalan yurt Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Kız Yurdu yapılmak üzere KYK’ya devredildi. İkmal ihalesi yapılacak. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Binası ve Çocuk İzleme Merkezi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştük. Eski kız Yetiştirme yurdunun arsasını TOKİ’den talep edecekler. Gümeli rekreasyon projesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı çalışmalarına başladı.

Yapılan yatırımların ve hizmetlerin ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”