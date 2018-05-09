Çaturoğlu, “Hiçbir ilçemiz arasında ayrım yapmadık”

Çaturoğlu, “Biz 7 Haziran 2015 de Milletvekili seçildikten sonra hiçbir ilçemiz arasında ayırım yapmadık. Alaplı, Ereğli bizim için ne ise Zonguldak Merkez, Kozlu Kilimlide aynıdır. Çaycuma ne ise Devrek ve Gökçebey’de aynıdır. İlgili Bakanlıklara hem İl Başkanımız, hem ilçe başkanlarımız hem de Belediye Başkanlarımız ile birlikte gittik ve taleplerimizi beraber ilettik. Projelerin takibini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Sağlıktan Milli Eğitime, Gençlik Spordan Ulaştırmaya, DSİ’den TOKİ ye birçok projenin yatırım programına alınmasını sağladık, bunların bir kısmının inşaatı tamamlanarak hizmete girdi, bir kısmının inşaatları devam etmekte, bir kısmının ise zemin etüt çalışmaları ve ihale hazırlık süreçleri devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sağlık yatırımları

TOKİ tarafından ihalesi yapılan ancak ihaleyi şirket tarafından tamamlanamayan 400 yataklı Devlet Hastanesi proje tadilatının tamamlandığını ifade eden Çaturoğlu, “Daha önce TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve ihaleyi alan şirketin taahhütlerini yerine getirememesi sebebiyle tasfiyesi yapılan Zonguldak Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesinin proje tadilatı tamamlandı ve 30 Mayıs 2018 de ihalesi yapılacak.

Kilimli 25 Yatak Kapasiteli Hastaneyi 2017 yılında yatırım programına aldırdık. Nisan 2018 de proje ihalesi yapıldı, önümüzdeki hafta sözleşme imzalanarak proje çalışmalarına başlanacaktır. Zonguldak Merkez 10 Temmuz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, Beycuma Atatürk Caddesi 3 Aile Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile Kozlu 19 Mayıs 2 Aile Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi 2018 yılı yatırım programına alındı” diye konuştu.

Eğitim yatırımları

Eğitim yatırımlarını da değerlendiren Faruk Çaturoğlu,”Kilimli İmam Hatip Ortaokulunun inşaatı tamamlanmak üzere, inşallah 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hizmete girecektir. Geçen yıl yatırıma alınan Kilimli Spor Lisesi 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun yapılması için zemin etüt çalışması tamamlandı, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Zonguldak Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun yapılması için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, zemin etüt ve ihale hazırlık süreci devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) 16 derslikli yatırım programına alındı. Zonguldak Merkez Ahmet Erdoğan İlkokulu, Kilimli Ziya Gökalp İlkokulu ve Kozlu Esenköy İlkokulu tamamlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Yatırımda bulunan Kozlu Kocatepe İlkokulu ise bu sene içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir. Zonguldak Merkez 12 derslikli Halk Eğitim Merkezi ise 2018 yılı yatırım programına alındı” diye ifade etti.

“BEÜ büyümeye devam ediyor”

Çaturoğlu, “2016 yılında Ereğli Turizm Fakültesi ile birlikte Zonguldak Merkez’e Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu. BEÜ Farabi kampüsü, merkezi derslikler ve ofis binaları tamamlanarak hizmete girdi. BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Merkezi derslikler ve Ofis Binası ile İlahiyat Fakültesi inşaatları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sporcu fabrikası inşaatında sona gelindi

Çaturoğlu, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Gençlik Merkezi ve Sporcu fabrikası inşaatında yüzde 95’ler seviyesine gelindi ve tefrişatları tamamlanarak yakın zamanda hizmete girecektir.

Kemal Köksal Stadyumunun modernizasyonu çerçevesinde kapalı tribün inşaatı tamamlandı, tefrişatı yapılacak, diğer kısımların ise ihale hazırlıkları devam etmektedir. Zonguldak Merkez Sporcu Eğitimi Merkezi (Atletizm Salonu, Spor Sahası, Misafirhane) yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığından yer tahsisi istendi, çalışmalar devam ediyor, Kilimli Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşaatları tamamlandı, tefrişatları yapılacak. Maliyetin yüzde 60’ı BAKKA tarafından desteklenen Kozlu Su Sporları tesislerinin inşaat çalışması devam etmektedir. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen afet nedeniyle inşaatta bir duraklama olmuştu. Gerekli tedbirler alındıktan sonra inşaat çalışmaları yeniden başladı ve şuan devam etmektedir. Zonguldak Merkez ve Kozlu’da toplam 2 bin 952 yataklı öğrenci yurdunu hizmete açtık” diye konuştu.

Çevre ve şehircilik yatırımları

Zonguldak Merkez 69 ambarları mevkiine kurumların il müdürlüklerinin hizmet binaları yapımlarının devam ettiğini ifade eden Çaturoğlu, şöyle devam etti:

“Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak ödenek miktarında artış yaptırdık ve 2017 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Şuan inşaatı devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihalesi yapıldı, inşaatı devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı. En kısa zamanda inşaatına başlanacaktır. Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet binası için gerekli ödenek Genel Müdürlük ile görüşülerek Nisan ayında aktarıldı, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacaktır. Kozlu Kaymakamlığı hizmet binası tamamlanarak 2017 yılında hizmete girdi. Kilimli Hükümet Konağı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile arsa takası yapılacaktır. Mili Emlak Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde görüşmelerimiz devam etmektedir. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası tamamlandı, Kozlu Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bu ay bitecek ve tefrişatları tamamlanarak hizmete girecektir. 112 Çağrı Merkezi tamamlandı. Havza-i Fehmiye Kanunundan dolayı Zonguldak merkezde mülkiyet sorunun çözülmesi için 2015 yılında yapılan kanuni düzenlemeden sonra ilgili yönetmelik yayınlandı ve 2017 Kasım ayında ihalesi yapıldı. Tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çevre Kirliliğinin giderilmesi için şartlı nakit transferinden Beycuma Belediyesine Arazöz ve Çöp Konteyneri, Gelik Belediyesine Çöp Konteyneri tahsis edilmesini, Kozlu Belediyesinin Park projesine de 200 bin TL ödenek aktarılmasını sağladık. Zonguldak Merkez Üzülmez TTK Lojmanları Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 766 konut ve sosyal tesislerin ihalesi yapıldı, inşaatı devam etmektedir. Gazetecilerimizden gelen talepleri dikkate alarak Zonguldak’ta Basın Sitesi kurulması için TOKİ Başkanı ile görüştük ve Zonguldak Merkez Terakki Mahallesinde belirlenen arsa üzerine 110 konut yapılmasına karar verildi. 2017 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Zonguldak’ta yaşayana emeklilerimizin TOKİ tarafından konut yapılması talepleri vardı. Talepleri TOKİ Başkanlığına ilettik, uygun bir arsa bulunduğu takdirde yeniden girişimde bulunarak emeklilerimizin bu taleplerinin de karşılanmasını sağlamış olacağız. Zonguldak Kilimli Sahil Yolunun ikmal inşaatı ihalesi 2017 yılında yapıldı, Kamulaştırma işlemleri tamamlanarak Mithatpaşa tünelinde çalışmalara başlandı. İhale kapsamında Kilimli tarafında yapılacak olan tahkimat projesi devam etmektedir. Üzülmez tünelinde mekanik işler devam etmektedir. Sapça tüneli açıldı, eski Sapça tüneli ile Değirmenağzı tünelinde rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Zonguldak Çevre yolunun “kılavuz projesi” onaylandı. Zonguldak-Ereğli yolu bölünmüş yol kapsamında çalışmaları devam etmektedir. Kozlu Deresi Rehabilitasyonu Tersip Bendi ve Islah Sekisi yapım ihalesi Aralık 2017 de yapıldı. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı inşaatına en kısa zamanda başlanılacaktır. Gelik Ayiçi Deresi ve 6. Sokak Deresi, Göbü Köyü Göbü Deresi, Beycuma Karadere üst havza ikmali ve Karapınar köyü taşkın koruma inşaatları devam etmektedir. Yatırımların İlimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyor, Zonguldak halkımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.”