Çaturoğlu, “Hizmetlerimizi kimse küçümseyemez”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Çaturoğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Kdz. Ereğli TSO Başkanı Aslan Keleş, Türkiye Emekliler Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanı Ali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz’ı makamında ziyaret etti.

Çaturoğlu hizmetlerini anlattı

Günün ilk ziyaretini Ereğli TSO Başkanı Keleş’e gerçekleştiren Çaturoğlu burada yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri ve belli aşama kaydettikleri hizmetlerin hiçbir zaman küçümsenemeyeceğini belirtti. Çaturoğlu konuşmasında “Keleş’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Tabi gündem oldukça yoğun. Önümüzde bir seçim var. Aynı zamanda TSO Başkanımız Keleş ile fikir alışverişinde bulunduk. Bölgemize yeni imkânlar sağlayacak konulardan bahsettik. Malumunuz ERDEMİR ülkemizin en büyük yassı mamul üreticisi. 4.3 milyon metrekare alana sahip. Bunun neredeyse yarıdan fazlası kıyı kenar şeridinin dışında dolgu ile kazanılmış alan. Dolgu ile kazanılan alanda endüstri tesisleri kurulmasına imkânı yoktu.18.06.2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kıyı kenar şeridinin deniz tarafında kalan kısma Endüstri Bölgeleri kurulmasının önü açtık. Böylece Erdemir’e Özel Endüstri Bölgesi kurabilme imkânı sağladık ve dolayısıyla Erdemir’in yapmayı planladığı yeni yatırımların önünü açmış olduk. Yeni yatırım daha fazla iş, aş ve istihdam demek. Bu Kdz. Ereğli ve bölgemiz ekonomisi için çok önemli bir gelişmedir. Burada yeni haddehanelerin kurulmasını bekliyoruz. Diğer yandan Zonguldak’ımıza kurulan TEKNOPARK’ın Ereğli’ye şubesinin açılması adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’den söz aldık. Teknopark kuruldu. Ereğli için tüm girişimlerimizi yaptık ve belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra sanıyorum ufak tefek prosedür işlemleri kaldı. Onları da çözdükten sonra “TEKNOPARK Ereğli’mize de gelecek. Üniversitenin Ereğli kampüsü projesi var. Geçmişte Odamız iyi bir çalışma yürütmüştü. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki Askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi kampüs olmasına engel değil. Yapılmasına mani değil. Konumuz ne olursa olsun. TSO ile istişarelerimiz hukukumuz artarak devam edecek. Bu kampüs Ereğli’ye kazandırılacak. Ereğli’de 2 tane sanayi bölgesi var. Bunları Islah OSB yasasından yararlandırdık. Daha önce yasa sona ermişti, Süresi dolmuştu tekrar gündeme getirdik ve bu sanayilerimize bu hakkı verdik” dedi.

Keleş “Çaturoğlu her zaman vekilimiz olarak kalacak”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Keleş ise Çaturoğlu’nun kendilerinde her zaman vekil olarak kalacağını söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Keleş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Milletvekilimiz Çaturoğlu’nun ziyaretinden mutluluk duydum. Kendisi siyasetin her kademesinde görev aldı. Sadece vekilimiz olarak değil abimiz olarak görüyoruz. Değerlendirmelerimizi daha sık yapacağız. Belki Vekillik görevi sona erecek ama onun tecrübelerinden faydalanacağız. Yaşadığımız sorunları en iyi bilen kendisi çözümü konusunda önerilerde bulundu. Devlette hizmetin devamlılığı var. Bunun içinde gideceğimiz hedefi iyi bilmemiz gerekiyor. Konuları birer bir işleyerek birlikte çözüm bulacağız. Bizlerin işi hizmet etmek TSO’lar icra makamı değil, biz takipçi olacağız kimle sonuç alacaksa onunla çalışacağız” dedi.

Emeklilere TOKİ ve tekli eğitim görüşüldü

TSO ziyaretinin ardından Türkiye Emekliler Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi’ne geçen ve Başkan Ayhan’a emeklilere yapılacak TOKi evleri ile ilgili süreci anlatan Çaturoğlu, son olarak Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ile görüşerek, 32’den 6 okula düşen çiftli eğitimin tamamıyla tekli eğitime geçmesi için devam eden süreçle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.