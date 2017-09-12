Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:15

Çaturoğlu ile Çakır’dan Kdz. Ereğli Yelken Kulübü’ne destek

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu partisinin Kdz.

Çaturoğlu ile Çakır’dan Kdz. Ereğli Yelken Kulübü’ne destek

12 Eylül 2017 11:15

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Ereğli Yelken İhtisas Kulübü’nü ziyaret etti.


AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve partisinin Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır’ı Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü’nü ziyaretinde Kulüp Başkanı Tümay Bakkaloğlu, Kulübün uzun yıllar başkanlığını yapan Metin Akman, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı.


Çaturoğlu ziyaret sırasında kulüp yöneticilerinden faaliyetleri hakkında bilgi alırken sporcularla da sohbet etti. Çaturoğlu, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü’nün gençleri spora yönlendirmesi ve sosyal faaliyetler yapmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine her türlü konuda destek olacaklarını söyledi.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Kdz. Ereğli Yalken İhtisas Kulübü’nün Türkiye’de marka değeri olduğunu belirterek “Ereğli Yelken Kulübü’nün başarısının devamı için geçmişte olduğu gibi her konuda destek olmaya hazırız. Şehrimize değer katan yerlerin yaşaması ve gelişmesini önemsiyoruz”


Bir süre denizde spor aktivitelerini de inceleyen Çaturoğlu ve Çakır, Ereğli Yelken Kulübü yöneticileri ile toplantı yaparak yelken sporu ve amatör denizciliğin gelişimi için fikir alışverişinde bulundu. Çaturoğlu, toplantı sonrasında yöneticilere ve sporculara faaliyetlerinde destek olacaklarını8 dile getirerek başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Açık
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç