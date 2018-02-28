Çaturoğlu, maden şehitlerini anma programına katıldı

Milletvekili Çaturoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Zonguldak Bartın Karabük Eski 67’liler Yardımlaşma ve Dayanılama Derneğinin İstanbul Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlemiş olduğu maden şehitlerini anma programına katıldık. Esenyurt’un yeni Belediye Başkanı Ali Murat Adatepe, ZONDEF Başkanı Gurbet Altay, çok sayıda davetli, STK temsilcileri ile Zonguldaklı hemşerilerimizin de katıldığı “Maden Şehitlerini Anma Programı” yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Maden Şehitlerini Anma Programı Kuranı kerim tilaveti ve dualarla başladı. Kur’an tilavetinin ardından Dernek Başkanı İsa Doruköz, ZONDEF Başkanı Gurbet Altay, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Adatepe ve bizde birer konuşma yaptık. Selamlama konuşması yapan ve katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür eden Doruköz ve Altay’ın ardından gecenin onur konuğu Esenyurt’un yeni Belediye Başkanı Ali Murat Adatepe’de birlik ve beraberliğin bu kadar çok olmasından kaynaklanan sevincini dile getirdi ve her zaman desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. Bizde maden şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diledik. Gurbetteki hemşerilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ettik ve Zonguldak için yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahsettik. En son çıkarttığımız yasa ile Trabzon’un yanı sıra Zonguldak’ı da Endüstri bölgesi kapsamına aldırdığımızı ve geçtiğimiz günlerde yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini ve şimdi Zonguldak’a yatırım yapma zamanı olduğunu, Sultan Abdulhamid’in rüyası olan Filyos Limanının inşaatının devam ettiğini ve yakında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca tanıtımının yapılacağını anlattık. Ayrıca ülke gündemini değerlendirdik ve şuan Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili olarak hemşerilerimize bilgiler aktardık. Hiçbir zaman maden şehitlerimizi unutmayan ve her yıl anma programları düzenleyen Dernek Yönetimine ve programa katılan STK’lara ve hemşerilerimize teşekkür ettik. Programın sonunda şehit madenci yakınlarına sertifikalarını takdim ettik. Programın ardından Dernek Merkezine geçerek burada Dernek Yönetimi ve hemşerilerimizle karşılıklı sohbet yaptık ve hemşerilerimizin talep ve önerilerini aldık.”