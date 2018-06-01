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01 Haziran 2018 20:57

Çaturoğlu, Mollabey yolunu inceledi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Mollabey alternatif yolunda yaptığı incelemelerden sonra basın açıklaması yaptı.

Çaturoğlu, Mollabey yolunu inceledi

01 Haziran 2018 20:57


Milletvekili Çaturoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, DSİ Şube Müdürü Muharrem Atalar, İl Genel Meclis Üyeleri Ayhan Akman, Temel Uslu, İlçe yönetim kurulu üyelerimiz, Muhtarlar ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Alaplı - Mollabey alternatif yolunda incelemelerde bulunduk. Alaplı - Mollabey alternatif yolunun kısa süre içerisinde trafiğe açılabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Yolda ki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışında büyük bir rahatlık yaşanacaktır. Diğer taraftan Alaplı Çayı üzerinde yapılacak olan ıslah çalışmaları ve yan dere bağlantılarında yapılacak olan menfezlerde de incelemelerde bulunduk. Çayköy, Mollabey ve Çamlıbel köy yollarının bağlantılarının da çalışmalparı en kısa zamanda tamamlanacaktır.”




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