Çaturoğlu, Zonguldak’ın sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde bazı illerin milletvekilleri ile bir araya gelerek sıkıntıları dinledi. Toplantıya katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Filyos başta olmak üzere, ulaşım, eğitim yatırımları ve Ereğli tersaneler projelerini anlattığını söyledi. Çaturoğlu görüşmeye ilişkin olarak değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde Partimizin bir kısım milletvekilleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin istişarelerde bulundu, ayrıca milletvekillerimizden illerinin sorunlarını dinlediler ve bilgi notları aldılar. Bende toplantıda İlimizin öncelikli konularını gündeme getirdim ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan’ın desteğini istedim. Toplantıda gündeme getirdiğim ve destek istediğim konular ise şöyle; Zonguldak Havza Projesi: Zonguldak Havza Projesi yapılmalı ve bölge ekonomisinin kömüre ve çeliğe dayalı ekonomisi sanayi, lojistik, hizmetler, turizm, teknoparklar ve Üniversite’ye ağırlık verilmesi vb. gibi alanlarda çeşitlendirilmelidir. Bölgede özel bir cazibe programı uygulanmalı ve kamuoyuna deklere edilmelidir Bu bölge Almanya’nın Ruhr Havzasına çok benzemektedir. Eski başbakan Hellmut Kohl zamanında NRW eyaleti Kuzey Ren Westfalya eyaletinde yer alan Ruhr Havza projesi uygulanmış ve büyük başarı sağlanmıştır. Zonguldak havzası içinde böyle bir projenin yapılması ve uygulanmasının sağlanması.

Ereğli Tersaneler Bölgesi; Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığınız zamanında temeli atılan ve hizmete alınan Ereğli Tersaneler Bölgesi 2008 krizini atlatamamıştır. Geçmişte ki o parlak zamanlarda 6-7 bin kişinin direkt çalıştığı tersaneler bölgesine şu anda birkaç 100 kişi istihdam edilmektedir. Milli Gemi Projelerinden bir kaçının bu bölgede inşa edilmesi sağlanarak bölgeye yeniden hayat vermesinin sağlanması.

Filyos limanı, yerli otomobil fabrikası ve yan sanayi: Yüzyıllık bir efsane olan ve başlangıcını yapma şerefi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a ait olan Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesinin hızla tamamlanarak yerli otomobil fabrikası ve yan sanayisinin Zonguldak’a kurulmasının sağlanması.

BEÜ Ereğli kampüsü: Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Kampüsünün 2018 yatırım programına alınması.

Şehit Madenci yakınları: Soma ve Ermenek maden kazalarından sonra yeraltı maden şehitleri için çıkarılan kanunun belirli bir zaman aralığını kapsaması dolayısıyla Zonguldak ve diğer illerde yeraltı maden şehitlerinin yakınları bu yasadan kaynaklanan haklardan yararlanamamaktadır. Bu konuda vermiş olduğum kanun tasarısının meclis gündemine alınması.

Karayolu projeleri: Ereğli Çevre Yolu’nu ihalesinin yapılması, ihalesi yapılan ve yapımları devam eden tünel ve yol projelerinin ivedilikle tamamlanmasının sağlanması,

Zonguldak Havalimanı: Zonguldak havalimanının yurt içi uçuşlara açılması için havalimanının uygun hale getirilmesi.”