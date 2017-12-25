Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 15:34

Çaturoğlu’nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun 79 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

Çaturoğlu’nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

25 Aralık 2017 15:34


AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun uzun süredir Ereğli Devlet Hastanesinden tedavi gören kayınvalidesi Dursun Yılmaz (79), hayatını kaybetti. Alaplı Çatak Köy Cami’sindeki cenaze töreninde,Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır,Zonguldak Milletvekli Özcan Ulupınar Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ,Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çeşitli STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak taziyede bulundu. Yılmaz’ın naaşı, öğlen cenaze namazının ardından Aile Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç