Çaturoğlu’nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun uzun süredir Ereğli Devlet Hastanesinden tedavi gören kayınvalidesi Dursun Yılmaz (79), hayatını kaybetti. Alaplı Çatak Köy Cami’sindeki cenaze töreninde,Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır,Zonguldak Milletvekli Özcan Ulupınar Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ,Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çeşitli STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak taziyede bulundu. Yılmaz’ın naaşı, öğlen cenaze namazının ardından Aile Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi