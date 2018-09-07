Çaycuma Belediyesi ile BAKKA arasında sözleşme imzalandı

Çaycuma Belediyesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2018 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programına “Çaycuma Arasta Çarşısına Kavuşuyor” başlıklı bir proje sundu. 1 milyon 150 bin liralık proje bağımsız denetçiler tarafından incelenerek desteklenmeye değer bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda proje bedelinin yüzde 75’lik bölümüne karşılık gelen 864 milyon 268 liranın BAKKA tarafından karşılanmasına karar verildi. 18 ayda yapımının tamamlanması gereken arasta çarşısı için sözleşme Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan ile Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı arasında imzalandı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan, ilçenin kalkınmasına katkı sunacak bir projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Giderek bir marka kent haline gelen Çaycuma’nın turizmden gereken payı alamadığını söyleyen Çaycuma Belediye Bülent Kantarcı, “Bu alanda da çabalarımızı artırıyoruz. Çaycuma’nın bir yandan yerel değerlerini yaşatırken diğer yandan da bunu turizme hizmet eden bir potansiyele dönüştürmeye de çalışıyoruz. Birçok ilin ekonomisine çok fazla katkı yapan turizm sektöründe, kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtımı büyük önem taşıyor. Arasta çarşımız tam da bu işlevi üstlenecek. Yörenin geleneksel yapı tekniklerine uygun bir mimari ile yapılacak çarşıda el sanatlarından yöresel yemeklere, kadınlarımızın el işlerinden yöresel dokuma ürünümüz pelement bezine kadar pek çok objeye yer verecek. Mimari olarak da Çaycuma’ya değer katan çarşıyı hızla tamamlayıp hizmete sunmak istiyoruz. Ben başta Valimiz Sayın Ahmet Çınar ve tüm BAKKA yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çaycuma’nın tarihi dokusunu da yansıtan kent merkezinde, yayalaştırılmış alanın hemen devamına yapılacak çarşıda yöresel yemeklerin sunulduğu yeme içme yerleri, hediyelik eşya ve yöresel ürün stantları, bir yerel dokuma türü olan pelemet bezinin dokunduğu küçük çaplı atölyelerle, üretilen ürünlerin teşhir edileceği reyonlar olacak. Küçük çaplı kent müzesi gibi tasarladığımız ve yörenin kültür değerlerini tanıtan bir teşhir salonu da olacak çarşı, yaklaşık bin metrekare alanda yükselecek. Proje kapsamında, arasta çarşısının çevre düzenlemesi içinde kenti simgeleyen bir manda heykelinin yapımı da bulunuyor. Yapımı düşünülen arasta çarşısının etrafından kentsel düzenleme çalışmaları için bir proje bulunuyor. Çarşı aynı zamanda bu düzenlemenin de nüvesini oluşturacak. Çaycuma’yı adım adım bölgenin cazibe merkezi haline dönüştürüyoruz” dedi.