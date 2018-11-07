Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu kütüphaneyi ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu, Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi kitap fuarı kapsamında Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulundan Okul Müdürü İsmail Çelebi, Sınıf Öğretmenleri Elçin Üstünkol ve Zuhal Çekiç ile birlikte 45 kişilik öğrenci grubunu misafir etti.

Kütüphaneyi inceleyen öğrenciler, kütüphane ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret sonrası öğrencilere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaretten son derece memnun ayrıldıklarını ve kütüphane hizmetlerini görünce özellikle üniversite öğrencileri adına çok mutlu olduğunu söyleyen Okul Müdürü İsmail Çelebi; "Öğrenciler adına ev ortamında bir kütüphane ve onlar için her şey düşünülmüş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlkokul ve ortaöğretim kurumlarına da Z- Kütüphaneler yapılıyor ve bunlar gerçekten teknoloji ile kucaklaşan kütüphaneler" dedi.

Çelebi sözlerini, yakın zamanda da bir kütüphane açılışımız var inşallah sizleri de o açılışa bekliyoruz diyerek tamamladı. Daire Başkanı Osman Demir'de ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, insanlara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini, öğrencilere daha çocukluktan başlayarak bilgi okuryazarlığı dersi verilmesi ve bu sayede doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.