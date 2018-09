Çaycuma Dernekleri işbirliği toplantısında buluştu

Almanya’da kurulan Almanya Çaycumalılar Derneği ile Zonguldak Çaycumalılar Derneği Çaycuma’da toplantıda bir araya geldi. Toplantıya her iki derneğin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Almanya merkezli

"Deutsch-Türkische Çaycumalılar Kulturverein e.V." ismiyle Gelsenkirchen adresinde kurulan derneğin başkanlığına da iş adamı Şenol Alagöz getirildi. Hem Zonguldak’taki hemde Almanya’daki iki derneğin yönetim kurulu üyeleri Çaycuma’da bir araya gelerek hem tanışma ve kaynaşma hemde bölge ile ilgili neler yapılabilir konusunu tartışmak için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Zonguldak Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, "Sevgili Almanya da yasayan Gurbetçi Çaycumalılar öncelikle vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Sizler bizler için çok önemlisiniz çünkü 1900’lü yılların ikinci yarısında sizler Almanya ya emekçi olarak giderek hem Almanya ekonomisine hemde döviziniz ile Türkiye ekonomisine katkı verdiniz. Ülkemiz size minnettardır. Bugün ise Almanya da sizlerin her alandaki (İş, siyaset, sanat, spor vs.) başarılarınızı görerek sizler ile gurur duyuyoruz. Allah sizleri daha da muvaffak eylesin. Birlik ve beraberliğin her geçen gün önem arz ettiği şu günlerde sizlerin Almanya da bir dernek çatısı altında toplanmanız bu açıdan da çok önemlidir. Sizleri kutluyor ve bu oluşumunuzun hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

İkinci olarak söz alan Almanya’daki dernek Başkanı Şenol Alagöz de "Ev sahipliğinizden ve sıcak ilginizden dolayı teşekkür ederim" dedi. Alagöz, birlik ve beraberliğin de öneminden bahsetti. Kendisinin Almanya’da sanayici olarak faaliyet gösterdiğini ve arkadaşlarından gelen yoğun talep üzerine yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte bu görevi üstlendiğini söyledi. Amaçlarının insanlarımıza faydalı olmak ve Almanya ile Türkiye arasında köprü vazifesi yapmak olduğunu ifade etti. İleriye yönelik projelerinden de kısaca bahsetti.

Sonra sırası ile her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri kendini tanıttı. Kendini tanıtan her yönetim kurulu üyeleri iyi niyetle topluma faydalı isler yapmak istediklerini ifade ettiler. Yapılan toplantı sonrası bölge için ortak projeler üretme ve insanlarımıza faydalı çalışmalar yapma kararı alınarak ileriye yönelik işbirliği kararı alındı. Hep birlikte hem Almanya’daki hem de dünyanın her yerindeki Çaycumalıları kucaklayarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme kararı alındı.