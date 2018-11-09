Çaycuma Emniyetinden öğrenciler için denetim

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleşti.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Okul ve çevrelerinde ki internet cafe, kafeterya ve çeşitli iş yerleri denetlenip, belgeleri bizzat müdürler kontrolünde denetlendi. Öğrenciler ve vatandaşlara yönelik eksik, hatalı, zararlı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandı. 3 işlem yapılan yerler arasında internet cafe, tütün satan markete ve sağlıksız yiyecek satan bir kafeteryaya işlem yapıldı.

Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç gerekli uyarıları yaparak, kontrollerin devam edeceğini söyledi.