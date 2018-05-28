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28 Mayıs 2018 16:15

Çaycuma Gençlerbirliği U10 takımı Eskişehir yolcusu

Çaycuma Gençlerbirliği U 10 futbol takımı Eskişehir Anadolu Üniversitesinin düzenlemiş olduğu turnuvaya katılmak üzere Eskişehir’e gidiyor.

Çaycuma Gençlerbirliği U10 takımı Eskişehir yolcusu

28 Mayıs 2018 16:15


Çaycuma Gençlerbirliği U 10 futbol takımı Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlenecek ve 2 gün sürecek olan turnuvaya katılacak. 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuva hakkında bilgi veren Çaycuma Gençlerbirliği U 10 Futbol Takımı Teknik direktörü Özgür Çavuş, “Çaycuma Gençlerbirliği U 10 takımı olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesinin düzenlemiş olduğu turnuvaya katılacağız. Turnuva 2 gün sürecek ve kulübümüz Konyaspor, Balikesir Baltok, Akderespor, Kafkasspor, İnegölspor, Anadolu Üniversitesi, Eskisehir DSİ, Afkaspor, Bursa Arabayataği, Kütahya Altinordu, Tavşanlı Linyitspor kulüpleriyle müsabakalar yapacağız. Turnuva müsabakaları perşembe ve cuma günü oynanacak. İnşallah hedeflediğimiz başarıyla döneceğiz” şeklinde konuştu.




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