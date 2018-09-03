Çaycuma Gıda ve Tarım MYO’nun önemini konuştular

Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti.

Çaycuma ve Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, BEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Hayrullah Çakmak ve Uzman Dr. Güneş Genç, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Çiloğlu, "Özellikle son yıllarda Zonguldak için her geçen gün daha büyük önem arz eden ve büyüme yolunda hızla ilerleyen üniversitemizin yeni Rektörü Çufalı bizi makamında kabul etti. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Üniversite, Zonguldak ve Çaycuma gündemini değerlendirdik. Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın da bölgemize olan hakimiyeti ile de oldukça verimli bir sohbet oldu.

Rektörümüz Çaycuma’ya ayrı bir önem verdiğini ifade ederek birlikte Çaycuma Meslek Yüksek Okulu için daha çok neler yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bilindiği üzere Çaycuma bölgemizin geleceği olan Filyos Vadi Projesinin de merkezidir. Çaycuma verimli tarım arazilerini de içinde barındıran bir ilçemizdir. Özellikle manda yoğurdu artık marka haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Çaycuma Meslek Yüksek Okulu da ayrı bir önem arz etmektedir. Özellikle Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu’nun da önemi her geçen gün artmaktadır. Nebioğlu beldemizde de gelecek vaat eden bir tarım lisemiz de mevcuttur. Bu lise 2019/2020 öğretim yılında da ilk mezunlarını verecektir. Muhtemelen 60 civarında mezun olacak olan bu öğrencilerimizin de ilk tercihi bu okulumuz olacaktır. Çünkü bu okuldan ön lisans mezunu olan öğrencilerimizin bölgemizde İş bulması da çok kolay olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda Rektörümüz ile değerlendirmeler yaptık. Kendisi bu konuda da gerekli çalışmalar yapmaktadır. Geleceğimizin önemli bir bölümü olan "Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu"nun bölgemizin ufkunu açacağını ve insanımıza İş kapısı olacağı aşikârdır. Bu okulumuza verdikleri önem için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ ya çok teşekkür ederiz. Ayrıca dernek olarak yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi olan Kariyer Günleri kapsamında "Bir Zamanlar Ben de" projesi ile ilgili bilgiler de verdik. Bölgemiz ile ilgili üniversitemiz le birlikte projeler yapmaya da hazır olduğumuzu ifade ettik. Ziyarette gösterdikleri ilgiden dolayı Rektör Çufalı’ya çok teşekkür ederiz" diye ifade etti.