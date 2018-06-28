Çaycuma Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim merkezinin ortak katkılarıyla Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’nda düzenlenen sergi herkesin büyük ilgi odağı oldu.

Sergiye katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oktay Aksoy, TSO Bşkn. Yrd. Serhat Dereli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Atlı, SDVY Müdürü Semra Gülboy, ADD Caycuma Şube Müdürü Zeki Saim Oral, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, daire amirleri, öğretmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Ardından kursun açılış kurdelesi Kaymakam Keçeli ve öğrenci eşliğinde kesildi. Öncelikle el emeği, göz nuru sergi Kaymakam Keçeli eşliğinde baştan sona büyük bir ilgiyle gezildi. Binbir emekle yapılan işlemelerin ardından, okulun bahçesinde Çaycuma Toga Spor Kulübü Taekwandocuları gösterilerini sergilerken, okçuluk kursunun öğrencileri de görsel bir şölenle attıkları oklarla balonları patlattılar.

Sergi sonunda Kaymakam Keçeli; "Ev ekonomisine azda olsa katkı sağlayacak, mesleki bilgilere sahip olmaları yönünde çok değerli ve önemli kurslar olduğunu düşünüyoruz. İnsallah önümüzdeki yıllarda kursların artarak devam edeceğini başta kadınlarımız olmak üzere tüm katılan kursiyerlerimizin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Halk Eğitim müdürümüze, kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.