Çaycuma iftar sofrasında buluştu

Çaycuma Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Şehit Kerim Keçeci Kapalı Pazaryerine iftar çadırı kurdu. Ramazanın ilk günü 600’e yakın kişinin yemek yediği çadırda katılımcıların çoğunluğunu Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşması katılımcıları memnun etti. Katılımcılar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Tüm ramazan ayı boyunca verilecek iftar yemeği tam bir kentli dayanışması olarak gerçekleşiyor. Çaycumalı hayırseverler tarafından tüm masrafları karşılanan çadırdaki tüm organizasyonu Çaycuma Belediyesi yapıyor. Çaycuma Müftülüğünün görevlendirdiği iki din görevlisinin Kuran okuyup, dua ettirdiği ilk iftar yemeğine Çaycuma Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Gökçe katıldı.