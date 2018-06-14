Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetim

Denetimlerle ilgili bilgi veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, "Fabrikadan çatala, tarladan sofraya denetim sloganı ile yaptığımız gıda kontrollerimiz ramazan ve akabinde gelen bayram dolayısıyla artarak devam etmektedir. Halkımızın daha güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi için yaptığımız çalışmalar ve kontrollerde titizlikle ürünlerin üretim ve tüketim kriterlerine uygunluğu, ürünün raf ömrü, ambalajının bozulup bozulmadığı gibi bir çok özelliği incelenmektedir. Örneğin ürünün son tüketim tarihi geçmemiş olması onun güvenilir gıda olması için yeterli olmaz.Ambalajı sağlam, bozulmasını tehdit edici unsurların, mesela ambalaj içinde ürünün sulanması , küflenmesi gibi sağlık tehlikeli bur durum olmaması gerekir. Soğuk zincirde saklanan ürünlerin dolaplarının sıcaklık kriterleri de önemlidir. Sonuçta ger bir kontrol kriterlerimiz insanin sağlığı içindir. Ayrıca bizim en önemli denetçilerimiz halkımızdır. Daha sağlıklı ürün için mutlaka aldıkları her gıda ürününü incelemelidirler. Gördükleri kusuru Müdürlüğümüze veya Alo gıda hattı 174’e bildirmeleri bir vatandaşlık ve insanı görevdir. Bu vesile ile halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi dilek ve temennilerimle Ramazan Bayramlarını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.