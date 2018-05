Çaycuma imam hatip ortaokulu 3.dönem mezunlarını verdi

Dönem Mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının 3.dönem Mezuniyet Töreni Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde görsel şölenlerle kutlandı.

Programa Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve eşi Emine Bircan Arcaklıoğlu, Çaycuma SGK Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Kur-an’ı Kerim tilaveti ile okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Çaycuma İmam Hatip Ortaokul Müdürü İhsan Günay; “Bugün mezun olmanın mutluluğunu yaşarken diğer taraftan okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ayrılmanın hüznünü hep beraber yaşıyoruz. Bundan sonraki gideceğiniz ortaöğretim kurumu lise, hangi lise olursa İmam Hatipli olduğunuzu unutmayınız. Değerlerinizi her daim muhafaza ediniz. Misyonunuzu ve sorumluluklarınızı asla unutmayınız. Öncelikli hedefinizin memleketimize aziz vatanımıza hizmet etmek olduğunu asla unutmayınız. 4 yıl önce okulumuza emanet ettiğiniz çocuklarımızı artık birer delikanlı olarak mezun ediyoruz. Sizlerle birlikte yetişmeleri için gayret sarf ettik. En zor dönemlerinde her alanda, hep yanlarında olduk. Eğitim süreci devam ediyor. Önünüzde okul tercihi gibi zorlu bir süreç sizleri bekliyor. Okul tercihi ne olursa olsun bizler gençlerimize güveniyoruz. Sınav sistemi değişti sınav sonucu her şey demek değil. Temennimiz gençlerin istidat ve kabiliyetlerine uygun okullarda okumaları. Ancak şunu da unutmayın 4 yılı bir 4 yıl Anadolu İmam Hatip Lisesi ile taçlandırmak fevkalade olur kanaatindeyim. Değerli veliler, dört yıl boyunca bize verdiğiniz destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman okulumuza gelip maddi manevi destek olan, okulumuza katma değer sağlayan fikirlerinden her zaman istifade ettiğimiz velilerimize, etkinliklerde sosyal faaliyetlerde, okul aile birliğinde gönüllü fedakarca çalışan çok değeri velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Gençlerimizin yetişmesinde en büyük pay sahibi en başta sizlerde takdir ederseniz ki kutsal bir mesleği ifa eden vefakar, cefakar öğretmenlerimiz hocalarımız geliyor. Öğretmenlerimize büyük şükran borçluyuz. Asla emekleri ödenmez. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İmam Hatipli olmak bir sevdanın adıdır. Yürekte aşk taşımak karanlığa ışık olmaktır. İmam Hatipli olmanın ayrıcalığını taşıyan siz değerli gençlerimizi kutluyor, Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Gireceğiniz sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında okul birincisi olan Suat Eren Akça’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir tarafından plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından programda öğrenciler tarafından ilahi koroları, mezuniyet türküsü seslendirildi. Programın sonunda liçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.