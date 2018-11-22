Çaycuma Marşı'na klip çekiliyor

Zonguldak'ınÇaycuma İlçesi'nde Grup Maske'nin kurucusu Şenan Kerçin tarafından bestelenen Çaycuma Marşı'nın klip çekimleri başladı.

Güftesini, Çaycuma'da, 1982-1985 yılları arasında kaymakamlık ve belediye başkanlığı yapan Gökhan Veli Kişioğlu'nun yazdığı, Çaycumalı İşadamı, Müzisyen Şenan Kerçin'in bestelediği ve Grup Maske tarafından seslendirilen Çaycuma Marşı'nın klibinin çekilmesine başladı. İlçede ilk dinlendiği andan itibaren büyük ilgi gören marşın klibinin hazırlanması işini Grup Maske'nin kurucusu da olan Şenan Kerçin üstlendi. İstanbul'da stüdyo çekimleri tamamlanan klip için Grup Maske üyelerinden Kameraman Burak Yeğen ve Savaş Seray Çaycuma'ya geldi. Çaycuma'nın çeşitli yerlerinde çekimler yapan ekibin belediyenin görsel arşivinden de yararlanarak hazırlayacağı klibin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.