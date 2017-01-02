Çaycuma Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi dersleri kapsamında bir mutluluğa daha imza attı.

Öğrenciler projeleri için Çaycuma Kampüsü’nde faaliyet gösteren Ahşap Oyuncak Atölyesinde Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mustafa Zor ve atölye teknikerlerinin yardımları ile minik kardeşleri için hem sağlıklı hem de eğitici niteliklere sahip tamamen doğal malzemelerden üretilmiş çeşitli oyuncaklar imal ettiler. Üretilen oyuncakları ise Çaycuma Kaymakamlığı’na bağlı Çaycuma Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü’ne teslim ettiler.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda bu dönem verilen sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında farklı programlarda öğrenim gören pek çok öğrenci benzer projelerle bölgede yer alan eğitim kurumlarına ve çocuk yuvalarına kendi ürettikleri birçok oyuncağı bağışladı.