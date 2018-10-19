Çaycuma MYO kan bağışında kendi rekorunu kırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kayıkçılar mevkiinde bulunan Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Kızılay ile beraber el ele vererek kan bağışı kampanyası düzenledi. Çaycuma Kızılay Temsilcisi Raci Sönmez'in destekleri ve gönüllü öğrenciler sayesinde 170 ünite kan bağışı gerçekleşti.

Zonguldak Kızılay Bölge Koordinatörü Özcan Güler Çaycuma Meslek Yüksek Okulunda yoğun katılım ile gerçekleşen Kan bağışı organizasyonunda öğretim görevlilerinden ve öğrencilerden 170 ünite kan bağışı alındığını belirterek; " Her yıl Ekim ve Mart ayında olmak üzere yılda 2 kez Bülent Ecevit Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı Meslek Yüksek Okullarında kan bağışı organizasyonu düzenlemekteyiz. Özellikle okullara yeni gelen ve daha önce hiç kan bağışı yapmamış öğrencilerimize eğitimler vererek kan bağışının toplumsal önemi hakkında ve kan bağış süreci hakkında bilgilendirdikten sonra öğrencilerimizden gönüllü kan bağışı almaktayız. Üniversitede ki yapılan kan bağışı organizasyonları bizler için önemlidir. Genç arkadaşlarımız bir kere kan bağışı yaptıktan sonra düzenli bağışçı olma yolunda ilerlemekte, aynı zamanda sadece bölgemizde değil okul bittikten sonrada Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak kan bağışlarına devam ederek ülke kan ihtiyacına destek vermektedirler. Geleceğin kan bağışçıları ve yardımseverleri olma yolunda ilk adımı da atmış bulunuyorlar. Okul yönetimine, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize hasta ve hasta yakınları adına Türk kızılayı olarak teşekkür ederiz" dedi.