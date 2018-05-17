Çaycuma TSO Fen Lisesi, 2018 mezunları diplomalarını aldı

Mezunları olan 100 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş, Okul Aile Birliği Başkanı Hayri Karaca, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Okul Müdürü İsmail Ertop’un açılış konuşmasıyla devam etti. İsmail Ertop konuşmasında; “Mezunların hayattaki başarıları, kaliteli duruşlarıdır. Ve onların okullarına geri dönüp kattıklarıdır. Mezun okuluna sahip çıktıkça, okulunun değeri artar. Okulun değeri arttıkça, mezunun kalitesi artar. Bizler, okulumuza bu düşünceyle sahip çıktık ve çıkıyoruz. Siz de, bizimle birlikte okulumuza sahip çıkmaya söz veriyor musunuz? İyi birer öğrenci olma sınavınız bitiyor artık. İyi birer insan olmak için gerekenleri öğrenmenin zamanı geldi. Ama hayatın sınavdan ibaret olmadığını, bir toplum için herkese görevler düştüğünü bilin ve sakın unutmayın. Değerli veliler; Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Böyle bir nesil yetiştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizin için de vedanın başlangıcı. O çok istediğiniz üniversiteyi kazanırlarsa sadece dört ay sonra artık sabahları aynı evde uyanmıyor olacaksınız. Aynı sofrada yapılan sabah kahvaltılarının, yenen akşam yemeklerinin yerine ayda bir iki günlük ziyaretlerde hasret gidermeye çalışacaksınız. Yıllarca yanı başınızda büyüyen gurur kaynağınız, artık bir telefon mesafenizde olacak. Odalarındaki eşyaları, üniversite hayatları için toplamaya az kaldı. ‘Ders çalış’ dedikten sonra, kavga edip küsmeyi bile özleyeceğiniz günlere az kaldı. Artık büyüdüklerini hissedeceksiniz. Bugün onlara sımsıkı sarılma zamanı, mutluluk ve sevinçlerine ortak olma zamanı.Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimize tekrardan bundan sonraki yaşantılarında başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir de konuşmasında “Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Eğitimin bugüne kadar olan kısmını başarıyla tamamladınız. Dürüst, çalışkan ve üretken bir insan olmak için gayret gösterin. Topluma faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum” diyerek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Okul birincisinin konuşmasından sonra protokol üyeleri okul birincisi Anıl Tekin, okul ikincisi Büşra Altunay ve okul üçüncüsü Derya Dombaycı’ya diplomalarını takdim ettiler.

Mezuniyet töreni TSO Fen Lisesi’nin beşinci mezunlarının kepleri havaya atmasıyla ve mezuniyet coşkusuyla sona erdi.