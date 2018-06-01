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01 Haziran 2018 11:42

Çaycuma TSO Fen Lisesi’nden ’Konsergi’ şöleni

Zonguldak’ın Çaycuma Ilçesi’nde Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ’Konsergi’ adlı yıl sonu müzik ve resim sergisi gerçekleşti.

Çaycuma TSO Fen Lisesi’nden ’Konsergi’ şöleni

01 Haziran 2018 11:42


Çaycuma Kültür ve Sanat  Merkezi’nde yapılan Konsergi’ye katılımcılar arasında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Atlı, ADD Çaycuma Şubesi Başkanı Zeki Saim Oral, siyasi partililer ve öğrenci velileri katıldı. TSO Fen Lisesi öğrencileri, gelenleri resim sergileriyle karşıladılar. Birbirinden güzel resim karelerinin olduğu sergiden sonra konser salonuna geçildi. Etkinlik "Müzik notalarda değil, aralarındaki sessizliktedir" adlı koro gösterisi, müzik öğretmeni Şafak Temel tarafından düzenlendi. Gösteri, izleyenlerden ilgi büyük gördü. Program ’Biz Atatürk’ün Gençleriyiz’ adlı şarkı ile salondaki seyirciyle birlikte hep bir ağızdan söylendi. Yetenekli öğrenciler "Telli Turnam, Kendim Ettim Kendim Buldum, Castle in The Snow, Greenselves, Tükendi Nakti Ömrümün" gibi toplamda 22 şarki söylendi. Konser bitiminde öğrenciler, müzik öğretmeni Şafak Temel ’e çiçek vererek teşekkürlerini sundular.


Okul Müdürü İsmail Ertop; "Öğrencilerim müzik, resim gibi çalışmalarını yıl sonunda sergilediler ve büyük bir coşkuyla beğenildi. Katkıda bulunan öğretmenlere ve öğrencilere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederim" diyerek emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkürlerini sundu.




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