Çaycuma TSO iftarda buluştu

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale gelen halka açık iftar programı düzenlendi. Çaycuma Köprübaşında düzenlenen programa Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece ile Çaycuma TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma TSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında dualar edilerek ilahiler okunmasının arından program sona erdi.