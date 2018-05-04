Çaycuma Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan “Bahar konseri”

Geleneksel Bahar Konseri” düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol, İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Köktürk, Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu üyesi iş adamı Ali Karakaş, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda sanatsever izledi. Konseri, Devrek, Bartın Belediyesi, Kilimli Türk Sanat Müziği Derneği, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Türk Sanat Müziği başkan ve yöneticileri ile üyeleri de takip etti.

Çaycuma Belediyesi TSM Topluluğu Başkanı Hamza Başören, konser öncesi yaptığı konuşmasında, geçen yıl 27 Aralık’ta “Yeni yıla merhaba” konseri düzenlediklerini, bu yıl ise geleneksel bahar konseriyle izleyicinin karşılarına çıktıklarını söyledi. Başkan Başören, “Türk sanat müziğinin dünya platformunda milletlerin kendi kültürel kimliklerini ifade edebilecekleri çok etkili bir araç olduğunu belirterek, “Bu konserde hedefimiz, musiki kültürümüzü gelecek kuşaklara devredebilmek adına bir araçtır. Bu düşünce ile yola çıkarak uzun bir gayretin sonunda mutlulukla sizlere sanat şölenini sunacağız. Topluluğumuza maddi manevi desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’ya, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi yöneticilerine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen’e ve topluluğun kuruluşundan bu yana hizmet verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şef Levent Özger yönetimindeki konser “Gözlerim doluyor gecelerime” adlı eserle başladı. İzleyenlerin büyük bir ilgiyle izlediği konser de 23 eser, koro ve solistler tarafından söylendi. Davetliler, zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Şef Levent Özger’e çiçek vererek, koroya teşekkür etti.